I fratelli Tavassi sono molto uniti e lo hanno dimostrato più volte. Nonostante i caratteri forti che li portano a scontrarsi anche pesantemente, come abbiamo visto all’Isola dei Famosi, sono sempre pronti ad alzare lo scudo quando uno dei due viene attaccato. Nelle scorse ore Guendalina ha fatto delle storie Instagram attaccando Patrizia Rossetti e non solo. L’influencer ha sostenuto che l’ex volto di Rete Quattro abbia più volte sparlato di ‘Edo’ e che abbia avuto un atteggiamento poco limpido.

La conduttrice parlando con Wilma Goich ha detto che Edoardo “rompe e giudica” quando non ha fatto nulla se non uscire da un reality per entrare subito in un altro. Le due donne si sono soffermate a parlare del fatto che non capiscono cosa renda Tavassi tanto famoso per giustificare la sua presenza nella Casa di Cinecittà. Poteva Guendalina non intervenite? Ovviamente no!

L’ex gieffina ha voluto precisare che, nel programma, non ci sono star di Hollywood e che quindi anche suo fratello ci può stare. Quindi ha aggiunto che c’è chi è entrato al GF Vip per cercare di avviare la propria carriera e chi come la Rossetti è li perché la sua carriera è alla fine. La Tavassi si è pronunciata con toni forti e aspri nei confronti della televenditrice definendola “strega e megera”. Ecco il suo sfogo:

“Voglio parlare di quello che è successo dentro la casa. Da quando sono rientrate Wilma e Patrizia Rossetti. Non so per quale motivo si sono accanite contro mio fratello Edoardo. Hanno cominciato a dirgli le peggio cose dietro. Poi però davanti sorridono e fanno finta di nulla. Quelle due false streghe megere. Io odio la falsità della gente, perché se tu non sopporti qualcuno, a parte che deve essere motivata, non dovresti riderci insieme e nemmeno passarci attimi insieme. Quella Patrizia e Wilma erano sbellicate a terra davanti a Edo. Idem anche quella Sarah Altobello. Capite la falsità? Poi dietro dicono le peggiori cose. Dicono ‘ma chi è? Ma che ha fatto questo? Lui è uscito da un reality ed è entrato in un altro. Prima di tutto vorrei precisare che lì dentro non è che è pieno di attori hollywoodiani. Poi uno dovrà pur iniziare la propria carriera. C’è chi entra per iniziarla e poi purtroppo c’è anche chi – come Patrizia – entra perché ormai la sua carriera l’ha finita. Eccola qui, acciaio inox”.

Nella sua difesa al fratello l’ex naufraga ha tirato in ballo anche Sarah Altobello con la quale proprio ieri Tavassi ha avuto uno scontro. La sosia di Melania Trump si è sentita presa in giro da Edoardo e glielo ha fatto presente, lui non ha gradito e ne è nata una discussione. Guendalina nel suo intervento ha fatto notare come fino a poco prima la pugliese ridesse delle battute per poi arrabbiarsi improvvisamente. Ovviamente per lei quello è un comportamento studiato per far passare male agli occhi del pubblico il fratello.

Non è la prima volta che la romana interviene per difendere il congiunto. Guendalina si era scagliata anche contro Antonella Fiordelisi che aveva detto che Edoardo sembrava poco serio e profondo. Prima aveva fatto delle storie Instagram come in questo caso e poi aveva avuto un confronto in puntata con la salernitana. Anche questa volta la Tavassi sarà invitata da Alfonso Signorini per una delle sue litigate trash in diretta?