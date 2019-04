Guendalina Tavassi al Grande Fratello 16 per un confronto con Cristian Imparato

A nove anni dalla sua partecipazione, Guendalina Tavassi torna al Grande Fratello. La soubrette, reduce dall’esperienza su Rai Uno a Tale e Quale Show, entrerà nella quarta puntata della sedicesima edizione, in onda su Canale 5 lunedì 29 aprile. Il motivo? Ci sarà un confronto tra Guendalina e Cristian Imparato. Dopo le frecciatine e ripicche a mezzo tv e Instagram i due avranno finalmente modo di parlare faccia a faccia. È stata la stessa Tavassi a chiedere alla produzione di poter incontrare personalmente il vincitore di Io Canto dopo lo scontro che hanno avuto a distanza. Non solo: Guenda ha fatto pure una richiesta ben specifica alla padrona di casa Barbara d’Urso.

Cosa ha chiesto Guendalina Tavassi a Barbara d’Urso

“Barbara quando entro voglio avere con me il mio cellulare così Cristian può finalmente farsi un selfie con me”, ha chiesto Guendalina Tavassi a Barbara d’Urso durante la puntata di Domenica Live andata in scena domenica 28 aprile. Il cantante di Palermo ha lasciato intendere nelle scorse settimane di non conoscere Guendalina ma a detta della Tavassi il ragazzo sarebbe addirittura un suo fan. Che anni fa avrebbe fatto il possibile, seppur invano, per avere una foto con l’ex gieffina durante una serata che si è tenuta in Sicilia. Ovviamente Cristian ha negato questa diceria che Guendalina ha spifferato a Pomeriggio 5 ma la Tavassi è rimasta ferma sulla sua posizione.

La frase di Cristian Imparato che ha fatto arrabbiare Guenda

In più a Guendalina Tavassi non è andato giù il coinvolgimento dei suoi tre figli nella questione. Cristian Imparato ha accusato la romana di essere solo in cerca di visibilità in modo da ottenere più soldi per crescere i suoi bambini. Un’affermazione piuttosto pesante, che ha infastidito parecchio Guendalina, tra l’altro sposata con un imprenditore attivo nel settore alimentare. “Grazie a Dio non ho bisogno di lui per dare da mangiare ai miei figli”, ha sottolineato stizzita Guendalina.