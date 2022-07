Guendalina Tavassi diventa guida turistica per ritocchini in Turchia

Nuovo impegno professionale per Guendalina Tavassi. L’ex concorrente del Grande Fratello è diventata testimonial di Beauty Consulting 24, agenzia di turismo medicale che organizza viaggi in giro per il mondo verso le destinazioni più gettonate in cui eseguire interventi di chirurgia estetica a basso costo. Molte delle trasferte sono organizzate in Turchia, Paese rinomato nel campo della bellezza.

Tramite il suo profilo Instagram Guendalina Tavassi ha annunciato che il prossimo ottobre accompagnerà un gruppo di persone proprio in Turchia. Persone che, come l’influencer, vogliono cambiare il proprio aspetto. Non è una novità che la Tavassi in passato si sia sottoposta a più di un’operazione chirurgica per diventare più bella e attraente.

Guendalina Tavassi e i ritocchini estetici in Turchia

Tramite le sue stories Guendalina Tavassi ha invitato i suoi follower a non rinunciare a questa incredibile opportunità: la possibilità di poter fare un intervento con la complicità e il sostegno della starlette e di tante altre persone.

“Se volete partire accompagnerò questo gruppo in Turchia per le operazioni. Operazioni di qualsiasi tipo, trapianto di capelli, denti, seno, glutei, addominoplastica, qualsiasi operazione”

Guendalina Tavassi ha ricordato che sia lei sia alcuni suoi famigliari e amici – tra cui l’ex marito Umberto D’Aponte e il fratello Edoardo – si sono sottoposti a diversi interventi di chirurgia estetica in Turchia. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha precisato i motivi che più di una volta l’hanno spinta a recarsi a Istanbul:

“Lì i chirurghi sono i migliori al mondo, i chirurghi italiani vanno in Turchia a fare i master. I costi sono bassi perché lì la vita ha un costo differente dal nostro e conviene molto di più operarsi lì”

Nel gruppo in partenza il prossimo ottobre ci sarà pure Federico Perna, il nuovo fidanzato di Guendalina Tavassi. Non è chiaro se anche il ragazzo si sottoporrà a qualche tipo di intervento e se la sua dolce metà avrà solo il ruolo di accompagnatrice o ne approfitterà per qualche nuova iniezione.

Edoardo Tavassi e il marito di Guendalina in Turchia

In passato Guenda si è recata a Istanbul per un trattamento alternativo rivoluzionario: l’uso di fili di trazione, per rendere il volto più giovanile e sollevato, senza modificare l’espressione visiva. Edoardo Tavassi ha invece optato per un impianto dentale mentre Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina e padre dei suoi figli Chloe e Salvatore, si è sottoposto ad un trapianto di capelli.