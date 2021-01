Guendalina Tavassi: “Giulia Salemi è un’arrivista, ecco cosa mi ha rubato”

By

Non corre buon sangue tra Guendalina Tavassi e Giulia Salemi. Un dettaglio di cui nessuno era a conoscenza, almeno fino ad oggi. È stata la web influencer, felicemente sposata con l’imprenditore Umberto, a raccontare tutto nel corso di un’ospitata a Casa Chi. Il programma è condiviso sulla pagina Instagram della rivista diretta da Alfonso Signorini.

Da ex concorrente del Grande Fratello Nip – ha partecipato all’undicesima edizione andata in onda tra il 2010 e il 2011 – Guendalina Tavassi è stata invitata a commentare la versione Vip attualmente in corso. Durante il suo intervento la Tavassi è stata diretta, senza troppi peli sulla lingua com’è nel suo stile.

Guenda ha difeso Pierpaolo Pretelli, che conosce da qualche anno, mentre ha letteralmente stroncato Giulia Salemi. La Tavassi ha chiaramente ammesso di non provare alcuna simpatia per l’italo-persiana che, senza tanti giri di parole, ha definito un’arrivista disposta a tutto pur di farsi notare.

Dichiarazioni forti che nascono da una vicenda risalente a qualche tempo fa, quando sia Giulia sia Guendalina erano ospiti di un programma di Paola Perego. A detta della Tavassi durante la pubblicità la Perego ha chiesto alla giovane di tornare nel suo salotto la settimana prossima e l’ha invitata ad annunciarlo personalmente ai telespettatori.

Una volta rientrati in studio, però, mentre la Perego stava dando l’appuntamento alla prossima settimana, la Salemi ha preso il microfono urlando che sarebbe tornata anche lei tra gli ospiti. In poche parole si è auto invitata soffiando il posto a Guendalina Tavassi, che è rimasta in silenzio e piuttosto basita.

Senza parole pure Paola Perego che, stando al racconto di Guendalina, non avrebbe respinto l’invito di Giulia Salemi per evitare battibecchi in diretta. A tal proposito la Tavassi ha ribadito:

“Forse nemmeno se ne accorge ma quotidianamente scavalca le persone e approfitta delle situazioni”

A dare manforte alla Tavassi il conduttore di Casa Chi Gilberto Savini, che ha parlato di un caso analogo riguardante sempre Giulia Salemi:

“Era agli inizi della sua carriera ed era stata invitata con altre persone nel programma di Caterina Balivo e andava dicendo: “Sì, sono qui con la mia collega”. Si era messa sullo stesso piano della Balivo”

Guendalina ha poi voluto servire un’ultima stoccata all’ex fiamma di Francesco Monte:

“Mi piacerebbe sapere chi doveva entrare al suo posto al Grande Fratello Vip. Forse lunedì prossimo la vedremo al posto di Alfonso Signorini”

Come reagirà Giulietta davanti a questi attacchi?