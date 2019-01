Giulia Salemi si confessa: dieta con Monte e attesa d’amore senza fine

Giulia Salemi a ruota libera, il 2019 che verrà: la dieta con Francesco Monte, il lavoro, la frecciata alle critiche e quell’attesa d’amore senza fine: “Ve lo giuro con il cuore.”

L’anno nuovo è giunto anche per Francesco Monte e Giulia Salemi, la chiacchieratissima coppia sbocciata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. Dopo l’inizio titubante, la love story è ormai ufficialmente decollata e i diretti interessati appaiono sempre più affiatati e complici. L’italo persiana ha così colto l’occasione per confessarsi ai suoi fan Instagram (sotto all’ultimo post pubblicato), parlando a ruota libera dell’amore e dei propositi per il 2019, tra cui c’è una dieta. E non sarà sola a farla, visto che anche l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di dover rivedere un poco il suo regime alimentare. Spazio poi agli intenti lavorativi e pure a una frecciata alle voci critiche che l’hanno interessata nell’ultimo periodo.

“E non mi sembra vero perché è una sensazione meravigliosa”

“Ve lo giuro con il cuore, perché io l’ho trovato dopo anni (l’amore, ndr)… E non mi sembra vero perché è una sensazione meravigliosa”, ha scritto Giulia in risposta ai fan che le hanno chiesto quanto la relazione attuale sia importante. Un amore atteso senza fine, dunque, ma che è finalmente giunto e che ora, nel 2019, andrà assaporato fino in fondo. “Voglio vivermi l’amore appieno”, afferma la Salemi che passa poi al versante professionale: “E vorrei affrontare il lavoro con più impegno, sacrificio, consapevolezza e maturità, mantenendo il mio animo fanciullesco”. Altro proposito del nuovo anno è più attenzione all’alimentazione: “Io inizio la dieta e in generale cercherò di realizzare i miei sogni”. Dello stesso avviso il fidanzato Monte. “Ragazzi si ricomincia la settimana e la dieta post feste natalizie“, ha scritto Francesco nell’ultimo post Instagram. Insomma, i due si possono spalleggiare a vicenda anche su questo punto.

“Le persone a volte giudicano superficialmente e scambiano l’allegria per stupidità”

Infine Giulia ha voluto lanciare una bella frecciata ad alcune critiche espresse da qualcuno nell’ultimo periodo. In particolar modo si è riferita a coloro che l’hanno giudicata una ragazza frivola: “Le persone a volte giudicano superficialmente e scambiano l’allegria per stupidità. Invece è uno stile di vita per affrontare la vita stessa nel modo migliore e superare tutte le avversità”.