Mise audace e provocante sia per la sorella minore di Edoardo che per la concorrente venezuelana del Grande Fratello Vip

Guendalina Tavassi come Oriana Marzoli. Di recente la nota influencer nonché ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha indossato la stessa tutina aderente che la collega venezuelana ha sfoggiato durante il suo ingresso al Grande Fratello Vip. Guendalina ha optato per il blu notte mentre Oriana per il verde smeraldo: il modello è però identico.

Si tratta di una creazione firmata dalla stilista Elisabetta Franchi, tra le creative più amate dalle star del piccolo e grande schermo ma anche dalle persone comuni (Oriana Marzoli ha scelto più volte al GF Vip outfit della designer dell’Emilia-Romagna). Più precisamente è una tuta skinny con ampio scollo a barca, trattenuto nel centro da un anello di pietre castoni.

Taglio sotto il seno con addome scoperto e fascione arricciato che copre dal punto vita al bacino. La vestibilità è davvero molto aderente ed è composto da lycra satinata. È disponibile in diversi colori: oltre al blu e al verde, che sono i colori scelti da Guendalina Tavassi e Oriana Marzoli, è possibile acquistare il capo nelle tonalità del rosso, del nero e del glicine.

Il prezzo? Non particolarmente esagerato e un po’ alla portata di tutti: 360 euro. Sull’e-commerce di Elisabetta Franchi è possibile acquistare questa sensuale tuta pure in tre comode rate. L’abito è tra i pezzi forti della collezione autunno-inverno 2022-2023 della stilista, tanto che è stato indossato, tra le tante, dall’attrice indiana Ananya.

Piccola curiosità: Elisabetta Franchi ha postato sul suo account Instagram la foto di Guendalina Tavassi e altre modelle e influencer che hanno indossato questo stesso capo negli ultimi mesi. Non ci sono traccia, invece, di foto di Oriana Marzoli, che con quel vestito ha catturato l’attenzione al GF Vip fin dal principio.

Complice il look più azzeccato, Oriana Marzoli si è subito aggiudicata il ruolo di panterona della settima edizione del Grande Fratello Vip. Tra Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Luca Onestini ha prontamente lasciato il segno. Senza dimenticare i commenti bollenti, e il più delle volte volgari, di Attilio Romita sul fisico della Vippona.