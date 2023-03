Nuovi problemi per Guendalina Tavassi. Dopo il presunto coinvolgimento in una rissa tra mamme ad un saggio di danza, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi deve ora fare i conti con un problema legato alla sua attività di influencer. La sorella di Edoardo doveva partire per una settimana bianca in Alto Adige con il fidanzato Federico Perna e i figli Cloe e Salvatore avuti dall’ex marito Umberto D’Aponte per sponsorizzare un family hotel. All’ultimo, però, la struttura ha deciso di far saltare l’accordo. Il motivo? L’intervista bollente che Guendalina ha rilasciato a Le Iene, quella in cui ha confessato di fare l’amore quattro volte al giorno con il suo fidanzato.

A raccontare l’intera vicenda è stata la stessa Guendalina Tavassi su Instagram:

“Sono veramente sconvolta! Dovete sapere che c’è ancora gente di m***a dietro tante strutture familiari. Dovevo soggiornare, qualche tempo fa, in una di queste strutture family che ospita le famiglie con bambini perché c’è l’animazione. Purtroppo però, per problemi privati, non siamo potuti più andare. E così ho scritto un’email al Pr della struttura per sapere quando andare. Volete sapere cosa mi ha risposto?”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha così condiviso tra le sue Instagram stories l’email, decisamente inaspettata, ricevuta dal pr della struttura: “Gentile Guendalina, in seguito alle sue ultime uscite e confidenze alle Iene, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio”.

Una risposta che ha mandato su tutte le furie Guendalina Tavassi, che ha dunque deciso di agire per vie legali:

“Ma che schifo di mondo è? Volevo informare il pr di questa struttura che in qualche modo i bambini nascono. Non gli consiglio di farlo quattro volte al giorno ma almeno una volta all’anno, che gli farebbe bene. Questa storia ha del surreale: ho mandato una bella diffida. Questa è una discriminazione bella e buona: come l’hanno fatta con me lo possono fare con altri per religione, provenienza o altro. Era un’intervista scherzosa, in cui non ho detto niente di male. Prima invitate le persone ad alloggiare presso la vostra struttura e poi rispondete questo. È davvero uno schifo”

Cosa ha detto Guendalina Tavassi nell’intervista a Le Iene

Guendalina Tavassi ha confidato a Le Iene alcuni dettagli sulla sua sfera più intima e privata. Nel programma di Italia Uno l’influencer, ex concorrente di Grande Fratello e Isola dei Famosi, si è lasciata intervistare insieme al fidanzato Federico Perna, con il quale fa coppia fissa da quasi due anni.

Una relazione importante, nata dopo la fine del lungo matrimonio tra Guendalina e l’imprenditore campano Umberto D’Aponte, padre dei suoi figli più piccoli Cloe e Salvatore (da un legame di gioventù è invece nata la primogenita Gaia, che oggi ha diciotto anni).

Guendalina e Federico hanno ammesso di avere una vita sessuale molto attiva. Perna, che non fa parte del mondo dello spettacolo ma lavora come manager nel settore della ristorazione, ha definito la Tavassi sfrenata e insaziabile a letto.

La coppia ha quindi svelato di fare l’amore ben quattro volte al giorno perché il sesso è molto importante. Tanto da non aver paura di parlarne pubblicamente in tv e sui social network…