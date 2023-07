Guendalina Canessa show: “Bruganelli bella, ma tieniti in ordine”

Nelle ultime ore, Sonia Bruganelli è finita al centro del gossip dopo la diffusione della notizia secondo la quale avrebbe cercato, senza successo, di entrare a far parte della giura di Ballando con le stelle. Dopo essere stata suppostamente ‘sirulata’ dalla Mediaset, l’ex opinionista del GF Vip starebbe puntando al tavolo dei giudici del talent show di Rai 1. Peccato che, la padrona di casa Milly Carlucci non sarebbe affatto d’accordo. Comunque, la Bruganelli ha dichiarato di voler rispondere presto alle voci in questione, raccontando la sua verità. Durante tutta questa vicenda, Sonia si trovava ad Ibiza, cercando di godersi alcuni giorni di vacanza. A tal proposito, ha condiviso un suo scatto al mare, che ha ricevuto un sacco di commenti. Tra questi, uno in particolare è spiccato su tutti.

Mentre era in vacanza, Sonia ha pubblicato una foto fatta allo specchio, nella quale si può vedere tutta l’abbronzatura presa in queste giornate estive. A corredo del post, infatti, ha scritto: “A volte il sole fa il lavoro del chirurgo, a parte il collo“. Com’è noto, infatti, la ‘tintarella’ tende a nascondere molte delle imperfezioni del viso, anche se è sempre bene non esagerare, dato che uno stretto contatto del sole con la pelle potrebbe causare gravi danni. Ad ogni modo, la fotografia è stato apprezzata da moltissimi utenti, che hanno riempito il post di centinaia di commenti. Anche diversi personaggi dello spettacolo hanno lasciato un messaggio per la donna, come Milena Miconi e Guendalina Canessa. Quanto scritto da quest’ultima, però, è stato alquanto inusuale:

Ci sono dei macchinari medici amore che senza chirurgia… tolgono 10 anni! Una volta al mese vieni a Milano, t’indirizzo io. Sei troppo bella, devi solo tenerti in ordine.

Guendalina Canessa: il commento epico a Sonia Bruganelli

Un commento veramente epico da parte dell’ex gieffina, che, in maniera del tutto spontanea, ha suggerito alla Bruganelli di ‘tenersi in ordine’ e ricorrere ad alcuni macchinari per valorizzare la sua bellezza. Addirittura, le ha anche dato appuntamento per consigliarle in quale studio andare a Milano. L’uscita della Canessa non è passata inosservata dal popolo del web, generando le reazioni divertite degli utenti dei social, che non si aspettavano un commento del genere. D’altro canto, Sonia non ha ancora risposto all’influencer. L’ex di Bonolis deciderà di accettare i suoi consigli? Chissà…