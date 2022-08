Guendalina Canessa lascia il fidanzato: “Voleva una famiglia sua”

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Guendalina Canessa e Claudio Tommasini. È stata la stessa influencer e imprenditrice, diventata famosa grazie all’edizione Nip del Grande Fratello, ad annunciarlo sui social network, dove è molto seguita.

Guendalina Canessa e il giocatore di basket si sono amati per due anni. L’ex gieffina non ha esitato a definire questa storia d’amore una vera e propria favola. Una storia molto pulita, onesta e sincera, senza alcun tradimento a rovinare il legame.

Dunque perché è finita? Stando alle parole di Guendalina Canessa lo sportivo sognava una famiglia tutta sua. Un desiderio che per l’opinionista di Barbara d’Urso non era realizzabile. La 40enne ha infatti già un divorzio alle spalle, quello con l’ex tronista di Uomini e Donne Daniele Interrante, e una figlia Chloe di 12 anni.

Guendalina Canessa ha così spiegato:

“Dopo due anni ho dovuto lasciarlo andare e questo è stato un gesto altruistico perché lui vuole una famiglia tutta sua, vuole dei figli tutti suoi ed io no. So che posso sembrare egoista, ma io non sento questa necessità, non sento questo bisogno. Quindi visto che non c’erano le basi per un futuro, perché continuare a far perdere tempo in primis a lui e poi a me?”

Guendalina Canessa ha ammesso che non è stato facile prendere una decisione così importante ma che è stata necessaria. In una vecchia intervista rilasciata al settimanale Vero la Canessa non aveva esitato a definire Claudio Tommasini un uomo molto vero, nonostante la giovane età.

Il cestista ha infatti trent’anni, dieci in meno di Guendalina. Nonostante questo si è rivelato fin da subito maturo, con la testa a posto, per niente propenso a tradimenti o bugie. Un argomento molto delicato per la Canessa, che in passato ha sofferto parecchio per una serie di tradimenti da parte dei suoi ex compagni.

Dove e come si sono conosciuti Guendalina Canessa e Claudio Tommasini

Guendalina Canessa ha conosciuto Claudio Tommasini nell’estate 2020, quando il profilo del ragazzo gli è apparso su Instagram mentre era in vacanza a Ibiza. È stata Guendalina a fare il primo passo, lasciando dei like ad alcune foto di Claudio.

Quando la Canessa è poi rientrata in Italia ha avuto modo di incontrare lo sportivo e dal vivo è stato subito un colpo di fulmine per entrambi. Per un paio d’anni non si sono più lasciati e sono apparsi più innamorati e complici che mai. Per Guendalina è stata la seconda relazione con un giocatore di basket dopo Pietro Aradori, con il quale ha vissuto un rapporto tormentato.