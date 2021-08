Guendalina Canessa felice col nuovo fidanzato Claudio Tommasini

Guendalina Canessa è di nuovo innamorata. Da qualche tempo l’ex concorrente del Grande Fratello, oggi imprenditrice, influencer e opinionista tv, fa coppia fissa con Claudio Tommasini. Il ragazzo ha trent’anni – dieci meno di Guendalina – ed è un giocatore di basket. Per l’esattezza un cestista affascinante, pieno di muscoli e anche dal cuore grande come precisato dalla Canessa.

In un’intervista al settimanale Vero l’ex gieffina ha assicurato che nonostante la grossa differenza d’età Tommasini è molto maturo. Guendalina l’ha definito “molto uomo”, una persona seria che ama i bambini e il concetto di famiglia e non tradisce. In passato, infatti, la Canessa ha sofferto molto per una serie di tradimenti da parte dei suoi ex compagni. Con Claudio, però, la musica pare decisamente cambiata.

“È un uomo molto divertente e a livello di passione è incredibile! Ci ho messo quasi 40 anni per incontrarlo ma è il migliore di tutti!”

Dove e come si sono conosciuti Guendalina Canessa e Claudio Tommasini

Guendalina Canessa ha conosciuto Claudio Tommasini nell’estate 2020, quando il profilo del ragazzo gli è apparso su Instagram mentre era in vacanza a Ibiza. È stata Guendalina a fare il primo passo, lasciando dei like ad alcune foto di Claudio.

Quando la Canessa è poi rientrata in Italia ha avuto modo di incontrare lo sportivo e dal vivo è stato subito un colpo di fulmine per entrambi. Da allora non si sono più lasciati e sono più innamorati e complici che mai. Per Guendalina si tratta della seconda relazione con un giocatore di basket dopo Pietro Aradori, con il quale ha vissuto un rapporto tormentato.

A causa di quella liaison pare che sia finita l’amicizia tra Guendalina Canessa e Karina Cascella, durata svariati anni. Mai svelati i motivi di questa separazione: la prima ha parlato di semplice “allontanamento” mentre la seconda ha preferito non proferire parola sulla vicenda.

Cosa fa oggi Guendalina Canessa

Non solo social network: il lavoro principale di Guendalina Canessa resta la moda. Il padre dell’ex concorrente del Grande Fratello è l’ideatore di Malo, un noto marchio di cashmere. La Canessa lavora nell’azienda di famiglia e da qualche tempo ha lanciato insieme al genitore la linea di lusso Canessa Cashmere.

In futuro la Canessa non esclude di tornare in televisione: il suo sogno è quello di partecipare a La Talpa, la cui nuova edizione partirà su Canale 5 nei primi mesi del 2022.