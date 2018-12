Guendalina Canessa inedita dopo la crisi: “Pietro, sei uno tsunami”

Guendalina Canessa inedita dopo la crisi d’amore con Aradori. Le parole che non ti aspetti: “Pietro, sei uno tsunami”

Guendalina Canessa inedita, come poche volte la si è vista o meglio, letta. Vale a dire una donna dolce, che fa cascare tanto zucchero per il suo Pietro Aradori. Non che Guendalina solitamente si mostri priva di sentimento e tatto, ma certo non è tipo da dediche sdolcinate quotidiane. Stavolta ha fatto eccezione ed ha mostrato il suo cuore aperto, un cuore che batte all’impazzata per il cestista con cui condivide un’altalena d’amore da quattro anni. Una montagna russa continua fatta di allontanamenti e ritorni di fiamma, di incomprensioni, liti e pacificazioni. L’occasione per ‘sciogliersi’ è stata ghiotta, Aradori ha compiuto 30 anni…

“Grazie per questi anni incredibili passati insieme, fatti di viaggi, emozioni, litigate, incomprensioni, trasferte, partite, cene e posti magici che mi hai fatto scoprire…”

“Non ami molto le foto… E non sei molto molto social… Questo è l’unico scatto decente!”, esordisce la Canessa su Instagram. “Ma oggi è il tuo compleanno – aggiunge – Ti ho conosciuto che ne avevi 26, adesso sei a 30 candeline. E aggiungo finalmente!”. Poi, ecco una serie di pensieri intrisi di sentimento: “Sei la tempesta, anzi lo tsunami nella mia vita ormai da quattro anni. Non mi espongo scrivendoti cose smielose perché non ti rappresentano. Però ti dico grazie per questi anni incredibili passati insieme, fatti di viaggi, emozioni, litigate, incomprensioni, trasferte, partite, cene e posti magici che mi hai fatto scoprire”. Infine un grazie anche ai suoi ‘suoceri’: “Grazie all’educazione dei tuoi genitori stupendi, e grazie perché sei diverso da tutti! Tu sei la mia favola! Tanti auguri vecchio mio!”.

“Una storia che dura da 3 anni. Abbiamo cercato di separarci per ben due volte, ma non ci siamo riusciti”

E pensare che quest’estate i due sembravano essersi detti addio definitivamente. Poi il dietrofront e la spiegazione della Canessa: “Una storia che dura da 3 anni. Abbiamo cercato di separarci per ben due volte, ma non ci siamo riusciti…… non aggiungo altro perché i fatti valgono più di mille parole”, scriveva su Instagram Guendalina ad agosto.