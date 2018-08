Guendalina Canessa su Pietro Aradori: “Non riusciamo a separarci”

Guendalina Canessa, nuovo colpo di scena sulla love story con Pietro Aradori: “Non riusciamo a separarci”

Un paio di mesi fa pareva tutto perduto: Guendalina Canessa e Pietro Aradori erano di nuovo giunti al capolinea. Dopo la burrasca d’amore dell’estate 2017, che prima li fece lasciare e poi li fece riunire, la storia si è ripetuta. E infatti anche quest’anno il copione è stato lo stesso: a metà giugno i due si erano detti addio nel silenzio generale. Gli spifferi del gossip però avevano drizzato le antenne, captato i segnali e azzeccato la rottura. Ma ‘certi amori non finiscono’ perché ‘fanno dei giri immensi e poi ritornano’ cantava Antonello Venditti. E così l’esplosiva Canessa e il cestista hanno ritrovato la via smarrita della passione. A darne conferma è stata la diretta interessata, con un post scritto poche ore fa su Instagram.

“Abbiamo cercato di separarci per ben due volte, ma non ci siamo riusciti…”. Guendalina annuncia il ritorno in love con Pietro

“Una storia che dura da 3 anni” esordisce Guendalina su Instagram. Poi aggiunge: “Abbiamo cercato di separarci per ben due volte, ma non ci siamo riusciti…… non aggiungo altro perché i fatti valgono più di mille parole”. In conclusione la chiosa sulla privacy: “Vorrei raccontarvi tantissime cose, vorrei scrivere tanto, ma ho imparato che il privato va custodito!! #couplegoals❤#ilcapitano @pietroaradori21″. Dunque la Canessa da una parte conferma la rottura avvenuta con Aradori a inizio estate, dall’altra è però lieta di far sapere che tutto si è risolto nel verso giusto. Inoltre, da quanto ha fatto trapelare, si evince che il percorso che l’ha riportata nelle braccia del cestista è stato tanto travagliato quanto passionale.

Guendalina Canessa e Pietro Aradori: lo ‘strappo d’amore’ del cestista a inizio estate

“Continua la telenovela che vede per protagonista Guendalina Canessa” scriveva il magazine rosa Spy a inizio giugno. La rivista aggiungeva che era stato Aradori a consumare lo strappo nella coppia: “L’ex moglie del tronista Daniele Interrante è stata nuovamente lasciata da Pietro Aradori […] Chissà se ci sarà una nuova puntata di questa saga infinita”. E infatti la saga continua e ci saranno nuove puntate: speriamo sempre a lieto fine.