Guendalina Canessa e Daniele Interrante: è di nuovo amore? Parla lei

Guendalina Canessa e Daniele Interrante: ritorno di fiamma? “Abbiamo fatto una vacanza assieme ad agosto e siamo stati da Dio”

Guendalina Canessa e Daniele Interrante sono pronti per un clamoroso ritorno di fiamma? Su un possibile ritorno in love ha mormorato il gossip nelle ultime ore. Lo spiffero è stato sussurrato da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo. Oggi, nel salotto di Pomeriggio 5, si è fatta chiarezza. A intervenire è stata la diretta interessata. La Canessa ha avuto parole al miele per l’ex marito, svelando di aver trascorso con lui e la loro figlia Chloe una fantastica vacanza agostana a Lecce. Dunque la famiglia si riunirà sotto uno stesso tetto? Non proprio, nonostante Guendalina abbia fatto sapere di provare ancora un grande sentimento per l’ex tronista di Uomini e Donne.

Canessa e Interrante: ecco la verità sui loro rapporti oggi

In studio, Barbara d’Urso rompe subito gli indugi sul gossip. La domanda è a bruciapelo: “Tu sei tornata con Interrante?”. “Perché?”, risponde sorridente la Canessa, fingendo di cadere dalle nuvole. Poi torna seria e spiega la reale situazione che c’è con l’ex, padre di sua figlia Chloe: “Abbiamo passato una vacanza assieme ad agosto e siamo stati da Dio. Io sono innamorata di Daniele, ma non sessualmente. Lo vedo come Clohe”. Altrimenti detto, per Interrante c’è ancora un mare di affetto, un grande sentimento. Ma probabilmente non quella passione ardente per rimettere in piedi una relazione.

La love story tra Guendalina Canessa e Daniele Interrante

L’amore tra Daniele Interrante e Guendalina Canessa è sbocciato nel lontano 2007. La relazione ha preso sempre più quota tanto che la coppia decise di convolare a nozze il 29 aprile 2010 con una cerimonia privata in Giamaica. Pochi mesi dopo, più precisamente il 26 luglio 2010, nacque il loro frutto d’amore, Chloe. Circa due anni più tardi il rapporto naufragò e le strade di Daniele e Guendalina si divisero. Lui iniziò quasi subito a frequentare Francesca De Andrè. Si parlò di tradimenti, sempre smentiti dal diretto interessato. “Non ho tradito Guendalina con Francesca. Durante il matrimonio con Guendalina, io e Francesca eravamo solo amici: ci siamo messi insieme dopo che ho chiuso con la mia ex moglie”, ha dichiarato di recente l’ex tronista.