Guenda Goria, spunta lo ‘scapestrato’ citato dalla Ruta: “Eravamo in troppi”

Guenda Goria è ormai diventata protagonista delle ultime notizie di gossip. Attuale concorrente al Grande Fratello Vip, ha di recente parlato della sua frequentazione con Telemaco. Incitata da Alfonso Signorini, la figlia di Maria Teresa Ruta ha detto la sua sulla particolare situazione vissuta con l’uomo. Nelle scorse settimane, la moglie del diretto interessato è intervenuta accusando la Goria di essersi intromessa nel loro matrimonio. Guenda ha prontamente smentito la cosa, ma ad attirare l’attenzione è stata la reazione della Ruta. Quest’ultima si è dichiarata immediatamente contraria alla frequentazione di sua figlia con Telemaco. In particolare, la Ruta ha dichiarato che preferirebbe vedere Guenda viversi la giovinezza che non ha mai vissuto, insieme a uno ‘scapestrato’.

Queste parole pare non abbiano fatto piacere a Telemaco, che avrebbe intanto deciso di fare un passo indietro. Ma ecco che ora esce allo scoperto lo ‘scapestrato’. In un’intervista sul nuovo numero di Chi, in edicola da oggi, parla Christian Marzullo, il cui vero cognome è Leone. Il ragazzo ammette di avere avuto una storia con Guenda. “Sono io lo ‘scapestrato’ di cui parlava Maria Teresa Ruta nella Casa”, confessa il giovane. Non solo, rivela che nessuno potrà mai smentire ciò che sta dichiarando, in quanto custodisce sms, foto e chat. Tante persone, inoltre, conoscerebbero quanto sarebbe accaduto tra lui e la Goria, tra questi ci sarebbe anche Telemaco.

Pare che i due, secondo quanto si legge sulla rivista, si sarebbero conosciuti a Sharm El Sheikh, dove avrebbero avviato una frequentazione. Qui sarebbe scattato un bacio in uno dei locali del posto. Dopo qualche giorno, Guenda sarebbe rientrata in Italia, per poi tornare nuovamente a Sharm. Secondo quanto dichiara Christian, la Goria avrebbe fatto ritorno nella località balneare egiziana il 2 gennaio. Quando si rivedono, da parte dello ‘scapestrato’ non sarebbe scattata “quella molla che si chiama amore”. Il ragazzo racconta di essersi sentito frenato:

“Ci rivediamo al Coral Bay e sono in lacrime. Lei è una ragazza d’oro, sia chiaro, ma si trascina dietro una situazione molto dura, di quelle che ti segnano per sempre. Quella sera litighiamo e lei si fa consolare da Telemaco”.

Pare che Telemaco abbia addirittura rimproverato Christian, chiedendogli il motivo per cui farebbe soffrire Guenda. Dopo un bacio scattato anche con il primo, la Goria avrebbe continuato a sentire entrambi. A questo punto, ‘lo scapestrato’ avrebbe preso la situazione in mano, chiudendo la frequentazione con la Goria. Ma in seguito si sarebbe intromessa Olga, la quale vorrebbe ricostruire il suo matrimonio con Telemaco. A questo punto, la Goria, alla ricerca di leggerezza, sarebbe tornata da Christian. “Ha fatto avanti e indietro tra me e Telemaco. Davanti a testimoni”, dichiara il ragazzo, che poi avrebbe scelto di mettere definitivamente la parola fine alla sua storia con Guenda.

Il giorno prima di entrare al GF Vip 5, la Goria avrebbe anche chiamato Christian, ricordandogli tutti i momenti trascorsi insieme. Intanto, il ragazzo ammette di conoscere Telemaco molto bene. A detta sua, non sarebbe innamorato di Guenda. Sente di poter garantire che l’uomo non vede la Goria come compagna, ma “le vuole bene”.