Guenda Goria, fidanzato incontra mamma Ruta (ma col gossip ci si scotta)

Presentazioni in famiglia: la pianista, dopo aver attaccato la madre che a detta sua non avrebbe voluto incontrare il suo compagno Mirko Gancitano, ha portato il videomaker dalla giornalista

Attenzione, perché con il gossip il rischio di restare scottati non è remoto. Guenda Goria sembra averci preso gusto a finire sui siti e sulle riviste di cronaca rosa: dopo che è uscita dal Grande Fratello Vip, è stata piuttosto discussa e si è ficcata in diversi frangenti nel can can mediatico gossipparo. Qui è opportuno parlare chiaro e dire senza se e senza ma che spesso, anzi praticamente sempre, chi finisce continuamente nel chiacchierato universo dalla cronaca rosa è perché in quel mondo ci vuole stare. Altrimenti, si alzano i tacchi e si dice grazie e arrivederci, facendo perdere le proprie tracce.

Al netto di ciò, Guenda, nelle scorse ore, ha presentato il suo nuovo fidanzato, Mirko Gancitano, a mamma Maria Teresa Ruta. L’incontro è avvenuto in barca, al mare, in Grecia. Nulla di strano, se non fosse che una manciata di giorni fa la Goria ha attaccato sua madre. Motivo? Non avrebbe voluto conoscere il suo compagno. Mah!

E come andato tale incontro tra ‘suocera’ e ‘genero’? Benissimo, baci, abbracci e sorrisi. Insomma, tutto miele e zucchero. E tutti quei mugugni che Guenda ha pubblicato, tramite una lettera, lungo le colonne del magazine Di Più a fine luglio? Tutto risolto? O forse non c’era proprio nulla da risolvere? Si faccia un passo indietro.

Al settimanale suddetto, la Goria spiegava di aver già incontrato i genitori di Gancitano, che vivono in Sicilia a Mazara del Vallo, i quali l’hanno accolta nel migliore dei modi. “Sono stata bene con loro e allo stesso tempo provo imbarazzo perché invece tu sfuggi alle presentazioni”, scriveva la pianista rivolgendosi a Maria Teresa. E ancora: “So che sei un po’ all’antica e desideri aspettare che questa storia sia stabile perché troppe volte mi hai vista soffrire ma questa volta sento che Mirko è la persona giusta. Non ce la faccio più: prima mi criticavi perché i miei amori erano troppo vecchi, ora stai evitando di conoscere il mio Mirko. Forse tu pensi solo a te stessa”.

I casi sono due o tre. Il primo, piuttosto improbabile: la Ruta, in una decina di giorni, si è convinta che la love story tra Gancitano e la figlia è seria e quindi ha deciso di incontrare il giovane. Il secondo, ancor più improbabile: il magazine Di Più ha stravolto le parole dell’ex gieffina, riportando il falso. Il terzo: a Guenda, dopotutto, piace accedere i riflettori ‘rosa’ sulla propria persona e non perde occasione per farlo. Attenzione però, perché, come già detto, a forza di giocare con il gossip, alla fine, ci si rischia di scottare.