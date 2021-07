Guenda Goria furiosa: Maria Teresa Ruta non vuole conoscere il fidanzato

Guenda Goria è delusa dalla madre Maria Teresa Ruta. L’attrice e cantante ha confidato sul settimanale Di Più che la bionda conduttrice non ha ancora conosciuto il suo attuale fidanzato Mirko Gancitano. La relazione tra i due procede a gonfie vele da qualche settimana ma il ragazzo non ha ancora avuto modo di incontrare di persona la famosa suocera.

Al contrario l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha già conosciuto i genitori di Mirko, che vivono in Sicilia, a Mazara del Vallo. Subito Guenda Goria è stata accolta dalla famiglia Gancitano con calore e amore. “Sono stata bene con loro e allo stesso tempo provo imbarazzo perché invece tu sfuggi alle presentazioni”, ha scritto Guenda nella lettera indirizzata a mamma Maria Teresa.

A quanto pare la Ruta starebbe temporeggiando e rimandando di volta in volta il primo incontro con il genero. Una situazione diventata insostenibile per la figlia di Amedeo Goria, che fa ormai coppia fissa da tre mesi con Mirko. “So che sei un po’ all’antica e desideri aspettare che questa storia sia stabile perché troppe volte mi hai vista soffrire ma questa volta sento che Mirko è la persona giusta”, ha ribadito l’ex gieffina.

Tra l’altro Mirko Gancitano è il fidanzato ideale per Guenda Goria, la persona che Maria Teresa Ruta sognava da anni. Come detto più volte nella Casa più spiata d’Italia la presentatrice era stufa di veder soffrire la figlia con uomini più grandi e dal vissuto ingombrante. Maria Teresa sognava per Guenda un ragazzo giovane, libero, senza figli, spensierato e bello. Praticamente l’identikit di Mirko.

Da qui l’attacco pubblico di Guenda Goria:

“Non ce la faccio più: prima mi criticavi perché i miei amori erano troppo vecchi, ora stai evitando di conoscere il mio Mirko. Forse tu pensi solo a te stessa”

Come replicherà Maria Teresa Ruta?

Mirko Gancitano: chi è il fidanzato di Guenda Goria

Mirko Gancitano ha 30 anni – tre meno di Guenda Goria – ed è un videomaker siciliano. Vive a Milano e in passato ha lavorato, seppur per un breve periodo, pure come attore. Gancitano collabora con Alex Belli, ex star di Centovetrine che possiede un’agenzia di fotografia.

Mirko e Guenda Goria si sono conosciuti a Sharm el Sheik tramite amici in comune. Lui era lì per lavoro mentre lei possiede una casa in Egitto. Tra i due è scattato il classico colpo di fulmine tanto che la Goria ha rimandato di un mese il suo rientro in Italia.

Oggi i due sono inseparabili, insieme stanno portando avanti anche dei progetti lavorativi e praticamente convivono già. Guenda Goria ha assicurato che con Mirko c’è una complicità unica, una sensazione mai provata fino ad ora.