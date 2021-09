Guenda Goria, il fidanzato in ospedale: sarà operato, parla la pianista

Il fidanzato della pianista in ospedale per sottoporsi a un intervento chirurgico

Guenda Goria di nuovo in ospedale, stavolta però non per problemi dovuti al suo stato di salute ma per stare vicina al fidanzato Mirko Gancitano che nelle prossime ore si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico per un problema alle corde vocali. A darne notizia è stata la stessa figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria che su Instagram ha spiegato che l’operazione renderà temporaneamente muto il compagno. “Un settembre impegnativo”, ha aggiunto la giovane pianista, in riferimento al fatto che solo pochi giorni fa è stata lei a finire sotto i ferri per via dei problemi provati dall’endometriosi, patologia con cui convive da tempo.

“Forza amore mio! Siamo insieme anche in questa battaglia. Oggi ti operi alla corde vocali. Cominciamo insieme il gioco del silenzio! L’alfabeto muto lo abbiamo ripassato”. Esordisce così Guenda, in un post divulgato sui social in cui ha immortalato Gancitano nel letto ospedaliero, in attesa di essere operato.

“Non potrai parlare per un po’ – ha aggiunto -, quindi, mi impegnerò ad ascoltare i tuoi sguardi e i tuoi silenzi. La vita ci accomuna anche in questo: finita la mia convalescenza, comincia la tua. Io sono nella sala d’aspetto“. La Goria ha quindi specificato che per lei e il compagno è stato un “settembre decisamente impegnativo”. Spazio anche a un retroscena relativo all’intervento a cui si sottoporrà il fidanzato.

“Non volevi affrontare questo intervento – ha spiegato la pianista, sempre in riferimento a Mirko – perché non ami gli aghi. Ma sei stato super coraggioso! Siamo due ragazzi umili che si impegnano per costruire progetti e creare cose belle. Sono fiera di noi. E come diceva il Maestro Battiato: ‘Avrò cura di te!'”. Infine una affettuosissima chiosa: “Sei entrato nel mio cuore e sei famiglia. E per me famiglia e amore sono i pilastri della felicità”.

Guenda Goria in difesa di papà Amedeo dopo le critiche piovute addosso al giornalista al GF Vip 6

Nel frattempo Amedeo Goria è finito al centro delle critiche al GF Vip per degli atteggiamenti ritenuti dal pubblico da casa troppo spinti nei confronti di Ainett Stephens, la quale ha un certo punto ha pure ripreso l’uomo, invitandolo a “darsi una calmata”.

La figlia ha difeso il padre sui social, invitando i telespettatori a non fare polemica per ogni singolo gesto compiuto dal giornalista. Una presa di posizione che ha innescato una polemica con Enock, il fratello di Balotelli, che ha accusato la pianista di usare due pesi e due misure. Il riferimento è al fatto che la Goria criticò ‘Super Mario’ per alcune uscite che fece su Dayane Mello nel corso del Grande Fratello Vip 5. Secondo Enock, una simile intransigenza, Guenda avrebbe dovuto anche averla nei confronti del genitore.

Tornando ad Amedeo, nel corso della diretta dell’ultima puntata del reality, dopo aver ricevuto un rimbrotto da parte di Signorini, ha avuto da ridire, affermando che avrebbe chiesto alla produzione di conta