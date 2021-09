Amedeo Goria è poligamo: la rivelazione della figlia Guenda

By

Guenda Goria è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore ai microfoni di Rtl 102.5, ospite del programma Trends&Celebrities. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha commentato la partecipazione del padre al Grande Fratello Vip.

Guenda e la mamma Maria Teresa sono state concorrenti della quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Adesso è il turno del giornalista sportivo, che ha varcato la porta rossa della Casa di Cinecittà lunedì 13 settembre.

E poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, Amedeo ha rivelato ad Alfonso Signorini – ed ai milioni di telespettatori che hanno seguito il programma – di entrare da single, nonostante stia frequentando una ragazza di nome Vera.

Dichiarazioni che hanno sollevato delle polemiche sui social e qualche perplessità anche in studio. Sono stati in tanti a domandarsi cosa abbia pensato la Miales di queste esternazioni. I due recentemente hanno vissuto una brutta disavventura mentre si stavano recando in vacanza.

A chi le ha chiesto un commento su quanto dichiarato da Amedeo Goria, Guenda ha tenuto a precisare che suo padre è un uomo libero. Dopo la fine del matrimonio con Maria Teresa Ruta, il giornalista sportivo non si è mai impegnato in maniera definitiva con un’altra donna.

“Ha delle persone a cui vuol bene, ma lui non ha un tipo di affettività e lo dice pure” ha rivelato Guenda, che poi ha proseguito dicendo che suo padre è poligamo. Secondo l’ex gieffina bisogna rispettare tutti i modi di amare, quindi perché non anche quello di Amedeo Goria?

Lei dichiara di tifare per il suo papà al Grande Fratello Vip e di voler rimanere nel suo ruolo di figlia. Sembra che al momento non abbia sentito Vera. Per Guenda i legami veri sono quelli padre-figlia, da qui la decisione di essere sempre al fianco del padre, a prescindere da tutto.

Secondo l’ex gieffina il suo papà è una persona tenera che si affeziona alle persone, poi ammette che all’interno della Casa di Cinecittà ci sono delle donne che potrebbero piacergli. Tra cui anche Manila Nazzaro. Per il compagno di Guenda, invece, Amedeo potrebbe interessarsi a Ainett Stephens.

La Goria ha commentato anche la partecipazione di Alex Belli al GF Vip. Su di lui ammette che sarà un personaggio di rottura, che andrà molto lontano. Nelle scorse settimane Guenda si è sottoposta ad un delicato intervento per risolvere un problema con cui ha dovuto combattere da anni: l’endometriosi. Una patologia che colpisce milioni di donne, ma che non è sempre facile diagnosticare da parte dei medici.

A poche ore dalle esternazioni di Amedeo Goria al Grande Fratello Vip sul suo status di single, è arrivata il commento via social di Vera Miales. Attraverso delle Instagram Stories ha replicato: “Sei single? Sper che lei accetti? Staremo a vedere amore mio“.

Poi ha aggiunto sempre all’indirizzo del compagno di conoscerlo e di godersi la sua libertà. Ma allo stesso tempo di cancellare la parola singletudine dal suo vocabolario.