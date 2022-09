Guenda Goria difende Giorgia Meloni: è guerra con Gaia Zorzi

Milioni di italiani si sono risvegliati questa mattina con la conferma che Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, sarebbe stata il nuovo Premier del nosro Paese, nonché la prima donna Primo Ministro della storia italiana. Com’è normale che sia, in molti sono rimasti delusi (se non addirittura preoccupati), mentre altri hanno gioito o perlomeno messo il suo trionfo in prospettiva. Questo secondo è per esempio il caso di Guenda Goria, che alla luce dei risultati elettorali si è sentita in dovere di scrivere un commento sul suo profilo Instagram che sta facendo molto discutere.

Via Instagram Stories, Guenda Goria ha specificato che molte delle idee di Giorgia Meloni neanche le condivide: tuttavia, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha rivelato di aver apprezzato il primo discorso della Meloni da leader, per la sua fermezza e il suo equilibrio. Ecco cos’ha scritto Guenda Goria in merito:

“Le prime parole di Giorgia Meloni mi sono piaciute. Parole concilianti e autorevoli. Felice per una donna premier. Su tanti argomenti non sono mai stata d’accordo. Conoscete le mie posizioni su adozioni gay e diritti delle donne. Ma stimo Giorgia Meloni come donna e professionista e credo che meriti questa vittoria.”

Apriti cielo! La Instagram Stories di Guenda Goria è rapidamente diventata virale su Twitter, dove è stata ripresa dal seguito account @iperborea. Il tweet dove venivano riportate le parole dell’artista e ex gieffina è subito stato commentato da Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso Zorzi. In un tweet, poi cancellato, Gaia criticava in buona sostanza il “presunto” femminismo di Guenda. Poco dopo però Gaia ha eliminao tutto, consapevole che avrebbe potuto scatenare un “dissing” dal quale si sarebbe volentieri tirata fuori.

Peccato soltanto che Guenda Goria ha avuto il tempo di leggere le parole della Zorzi: la diretta interessata nell’attacco ha così controbattuto alle accuse, scrivendo su Instagram Stories:

“Cara piccola Zorzi. Il giorno che con il tuo operato artistico o professionale dimostrerai il tuo femminismo potrai parlare di me. Il mio femminismo lo dimostro concretamente negli spettacoli che produco e metto in scena. Vieni a vedermi a novembre a Roma! Porto in scena una straordinaria drammaturgia sconosciuta in Italia. Parliamo di violenza di genere. Nelle mie battaglie ci metto la faccia, il sangue e tutti i soldi che guadagno. Quindi pensa alle tue acerbe battaglie di una ragazzina che ancora deve dimostrare di avere il suo posto nel mondo.”

Gaia Zorzi, a questo punto, ha risposto per le rime. Dopo aver deciso di cancellare il tweet originale da cui tutto è partito, la sorella di Tommaso Zorzi ha specificato che in realtà la sua scelta denota quanto sia matura (e non certo una ragazzina).

Ho cancellato l’ultimo tweet perché ho realizzato che davvero non mi va di fare dissing stupidi oggi ???? — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) September 26, 2022

Si chiama crescita questa non sono più la “cara piccola zorzi” ???? — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) September 26, 2022

Ma non lo so ha fatto una storia e oggi vista la mattinata figurati se non ho voglia di litigare — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) September 26, 2022

La sensazione è che questo “catfight” potrebbe tenere banco ancora e per tutta la giornata. Guenda Goria potrebbe a questo punto caricare altre frecciatine. Gaia, dal canto suo, potrebbe rispondere con nuovi tweet al vetriolo. Tenete d’occhio i loro profili, non si sa mai.