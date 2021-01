Guenda e Nardi? “No alla sindrome di Stoccolma”, parla Amedeo Goria

Amedeo Goria, intervenuto nella puntata di Domenica Live in onda il 24 gennaio, ha fatto chiarezza su un paio di temi che lo hanno coinvolto di recente. Nei giorni scorsi è finito sul magazine Oggi che lo ha paparazzato a Roma, alle prese con un piccolo incidente stradale. Nella fattispecie, innanzi alla sua automobile, un uomo è finito a terra con uno scooter. Inizialmente si è pensato che a provocare la caduta fosse stato un urto tra la vettura del giornalista e il veicolo a due ruote. Invece non è stato così: Amedeo ha spiegato che in realtà lui non ha colpito l’uomo che è scivolato da solo. Nessun guaio grave per il malcapitato che una volta risollevato il mezzo è ripartito. L’episodio è stato visto anche da Guenda Goria, che era a fianco del padre mentre è avvenuto il parapiglia.

Negli scatti che hanno ripreso il piccolo incidente si è anche notato un altro dettaglio curioso: Guenda che discuteva animatamente con il papà. Amedeo, conversando con Barbara d’Urso, ha confermato che ha avuto un botta e risposta con la figlia. Motivo? Non sarebbe troppo contento di come sta gestendo le sue relazioni private. In particolare ha storto un po’ il naso su Telemaco e Filippo Nardi.

Guenda, circa una settimana fa, sempre in uno dei salotti tv ‘d’ursiani’, ha raccontato che con Telemaco si è presa una pausa in quanto l’uomo non le è stato accanto come lei avrebbe voluto nell’ultimo periodo. Inoltre ha commentato anche le paparazzate che l’hanno vista protagonista con Filippo Nardi. Ha smentito che ci sia in corso un flirt con l’ex gieffino, anche se non è parsa troppo convinta nel negare. E papà Amedeo che ne pensa? “Evitiamo che si possa parlare della sindrome di Stoccolma”, ha chiosato, auspicando che il gossip non abbia un seguito concreto.

Ricordiamo che Nardi è stato squalificato dal Gf Vip per aver rivolto frasi inqualificabili nei confronti di Maria Teresa Ruta, la madre di Guenda e l’ex moglie di Amedeo. Per questo, il giornalista ha parlato di una sorta di sindrome di Stoccolma di riflesso che a suo dire non sarebbe opportuno che capitasse.