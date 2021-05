“Guai a chi mi tocca Diletta Leotta”, Cecchi Paone contro la Ferrari

By

Continua la querelle tra Diletta Leotta e Paola Ferrari. Quest’ultima continua ad attaccare la collega più giovane, accusandola di essere più una soubrette che una seria giornalista sportiva. Nella diatriba è intervenuto Alessandro Cecchi Paone che sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, dove da anni cura una rubrica, ha deciso di schierarsi dalla parte della fidanzata di Can Yaman. Il divulgatore scientifico ha confessato di apprezzare molto la conduttrice di DAZN.

Alessandro Cecchi Paone non ha particolarmente gradito l’ultimo attacco di Paola Ferrari a Diletta Leotta. La giornalista della Rai ha spiegato che Diletta non rappresenta una sua collega ma che al massimo può diventare l’erede di Belen Rodriguez.

A detta di Cecchi Paone, che nel 2018 ha partecipato al Grande Fratello Vip, quella di Paola Ferrari non è invidia professionale ma competizione femminile. Alessandro ha ammesso di difendere da sempre il diritto delle donne di avere più spazio e potere in televisione ma di restare spiazzato da tanta cattiveria.

“Guai a chi mi tocca Diletta Leotta: trovo che sia una bravissima conduttrice, oltre che bella, ovviamente. Le sue capacità professionali sono indiscutibili, per questo auguro al volto di DAZN il meglio. E sono sicuro che riuscirà a ottenerlo”

Diletta Leotta, dal canto suo, ha preferito non rispondere alle ultime critiche di Paola Ferrari. In realtà l’ex volto di Sky Sport non ha mai replicato agli attacchi gratuiti e piuttosto pungenti della collega più grande. L’ha fatto solo una volta, durante un’intervista a Verissimo su Canale 5.

Nel salotto di Silvia Toffanin Diletta Leotta ha chiarito di dare retta solo alle critiche costruttive, quelle che l’aiutano a crescere e migliorare professionalmente e umanamente. Secondo la presentatrice di Catania quelle di Paola Ferrari sembrano più attacchi banali e cattivi.

Non solo: Diletta Leotta a Verissimo ha dichiarato che non si aspettava un comportamento del genere da Paola Ferrari dato il suo lungo curriculum. Diletta si aspettava dalla Ferrari suggerimenti e consigli e non critiche sul suo aspetto fisico.

Diletta Leotta è riuscita a farsi scivolare di dosso certi attacchi anche grazie al supporto della famiglia, che le è sempre stata accanto nei momenti più complicati. La 29enne ha fatto sapere che è stato soprattutto il padre a infonderle grande forza e coraggio.