Guaccero ironizza sui giudizi di Selvaggia: la replica della Lucarelli

Bianca Guaccero si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Oggi, domenica 17 novembre, la conduttrice è stata ospite di Francesca Fialdini a “Da noi… a ruota libera” insieme al suo maestro di ballo, Giovanni Pernice, dove ha parlato senza filtri della sua esperienza a Ballando con le Stelle. In queste settimane, la Guaccero ha brillato nello show di Milly Carlucci, conquistando il pubblico con il suo incredibile talento. Tuttavia, sembra che la giuria non sia altrettanto entusiasta, trovando sempre il pelo nell’uovo per criticare lei e Pernice. In particolare, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno avuto spesso da ridire su di loro.

Mariotto non ha mai nascosto la sua antipatia verso la coppia, arrivando persino ad avere un acceso scontro con Giovanni Pernice. D’altro canto, Bianca e Giovanni non convincono neanche la Lucarelli, che li ha spesso definiti troppo “perfetti”. In particolare, ha descritto la Guaccero come una sorta di “robot” impeccabile ma privo di quell’effetto sorpresa che, a suo avviso, rende altre coppie più interessanti. Questo commento ha ferito particolarmente la conduttrice, che durante l’intervista con Fialdini ha dichiarato: “La parola ‘cyborg’ mi ha colpita. Mi fa tristezza. La macchina non ha un’anima. E io mi riconosco l’anima, tra i mille difetti che ho. Non mi ci rivedo”.

Dopodiché, Francesca Fialdini ha chiesto alla coppia di votare i giudici di Ballando con le Stelle: i due hanno dato 10 a Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino, 6 a Guillermo Mariotto e, infine, un 9 a Selvaggia Lucarelli. “Selvaggia è un cyborg, ha sempre la battuta pronta, dice sempre la cosa giusta, è perfetta, troppo perfetta!”, ha spiegato la Guaccero, ironizzando sui giudizi che la giornalista le ha rivolto nel programma di Milly Carlucci. Su Mariotto, invece, hanno motivato il 6 scherzando: “È sufficientemente cattivo, ma non ancora abbastanza per noi”.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice lanciano l’arco, le frecce e le palette.

I loro voti a Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.#DaNoiARuotaLibera #BallandoConLeStelle https://t.co/Ao18xCwf6v — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 17, 2024

Non è tardata ad arrivare la reazione di Selvaggia Lucarelli alle parole di Bianca Guaccero. Poco dopo la puntata, la giornalista ha condiviso su Instagram un estratto dell’intervista, commentando con ironia: “Io lo sono”, con un’emoji sorridente. Insomma, le due si sono punzecchiate a distanza, lasciando aperta la possibilità che nella prossima puntata di Ballando con le stelle possano volare frecciatine più dirette. Va comunque sottolineato che, nonostante le critiche, Selvaggia ha sempre riconosciuto il talento della Guaccero, assegnandole voti molto alti.