Guaccero come Pellegrini: stesso guaio. Cosa succede a Ballando

L’edizione di Ballando con le stelle prosegue senza sosta. E ogni sabato il numero di concorrenti si riduce inesorabilmente. Così come quello dei ballerini che li affiancano. Lo scandalo che ha coinvolto Angelo Madonia e Federica Pellegrini non ci ha sorpresi minimamente. Erano settimane che il volto incupito di Madonia lasciava prevedere sorti burrascose. E alla fine ha ceduto alle provocazioni di Selvaggia Lucarelli. Madonia rappresenta il classico “primo uomo”, colui che soffre e soffrirà sempre la figura di una donna forte al suo fianco. La Pellegrini non si è lasciata affossare ed ha prevalso su Madonia che, per copione, avrebbe dovuto essere una figura marginale. “Nessuno può mettere Madonia in un angolo!”, questo è quello che deve essersi ripetuto costantemente il ballerino. Mentre invece imparare a stare al proprio posto facendo bene il proprio lavoro era tutto quello che gli veniva richiesto.

Federica Pellegrini si è finalmente liberata dell’aurea negativa di chi l’ha affiancata fin’ora. Come sappiamo infatti Madonia ha dovuto abbandonare lo show di Ballando con le stelle (Ballando, Madonia via dal cast: la reazione di Federica Pellegrini). Ma c’è un’altra concorrente che vive, a parer nostro, una situazione analoga. Si tratta di Bianca Guaccero. La conduttrice è affiancata da Giovanni Pernice. Con il quale pare abbia persino iniziato una storia d’amore. Pernice ha un carattere molto difficile ed estremamente permaloso. Tanto che dopo ogni esibizione non riesce a non intervenire. Lasciando, spesso e volentieri, Bianca Guaccero in estrema difficoltà. Gli interventi di Pernice sono contro i due giudici che maggiormente lo criticano. Ovvero Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

I giudici di Ballando sanno dove colpire

Come per Madonia, la Lucarelli e Mariotto hanno capito il punto debole del ballerino che affianca la Guaccero. Insistono sul fatto che proponga balli “vecchio stile” e noiosi. Il ballerino, tronfio del suo passato da star londinese, non riesce a non controbattere. Tanto che, ogni santa volta, esce furioso dal palco per le critiche ricevute. Va detto che i voti sono sempre mediamente alti. Ma i giudici ritengono che i loro balli siano meno emozionanti di altri. In tutto ciò Bianca Guaccero assiste attonita agli eventi. Tende a difendere il suo compagno di viaggio ma dovrebbe farlo ragionare. Infatti una critica potrebbe trasformarsi in un successo se solo Pernice riuscisse ad ascoltare i suggerimenti della Lucarelli.

A differenza di Federica Pellegrini che serafica ha ridimensionato Angelo Madonia, la Guaccero è in difficoltà. Non si capisce se per i sentimenti appena nati o per natura caratteriale. Sta di fatto che subisce gli effetti del carattere ostinato del compagno di viaggio. E purtroppo ne risente il suo percorso all’interno del programma. Pernice non verrà sicuramente allontanato dal programma ma il rischio che la Guaccero non vinca Ballando è molto alto. Però ha ancora tempo per cambiare, noi assistiamo inermi ma speranzosi.