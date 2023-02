Gianluca Grignani ospite a Domenica In nella puntata in onda il 19 febbraio. Il cantante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, ha chiacchierato con la padrona di casa Mara Venier. Nel corso dell’intervista diversi telespettatori si sono accorti di un dettaglio, ossia che al musicista è sceso del sangue dal naso. Non una copiosa fuoriuscita ma la piccola ferita è stata prontamente rilevata dagli utenti affezionati alla trasmissione. E infatti il frame è stato subito rilanciato sui social.

La lieve ferita non è stata un problema per il cantante che ha spiegato alla conduttrice di non aver mai guardato le classiche di Sanremo, nemmeno durante la competizione. “A Sanremo non sapevo le classifiche, non avevo idea di niente, né del Fantasanremo…”, ha sottolineato Grignani che ha poi perso il filo del discorso: “Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più”. Ci ha pensato ‘Zia’ Mara a ricordargli che stava disquisendo del fatto che lui non riguarda mai le sue esibizioni.

Spazio poi alle ‘sparizioni’. “Perché ogni tanto tendi a sparire?”, ha chiesto la Venier all’ospite. “Sono gli altri che non mi seguono… – ha risposto sorridendo l’artista – Ci sono stati momenti che ho pensato così, insomma che sarebbe stato meglio che apparire. Pensavo: “Volete la leggenda? Vi do la leggenda”. Ma non mi sento una leggenda, è una cosa ironica”.

Infine la conduttrice veneta ha dichiarato che, a suo avviso, il brano sanremese ‘Quando mi manca il fiato’ (Grignani ha dedicato la canzone a suo padre) avrebbe meritato almeno il Premio della critica. “Sono contento per chi l’ha vinto, se mi ricordo chi l’ha vinto tra qualche anno… davvero ora non ricordo chi lo ha vinto”, la replica spontanea e onesta di Grignani.

Per chi non lo ricordasse, come Grignani, questi i premi distribuiti a Sanremo, vinto da Marco Mengoni:

PREMIO DELLA CRITICA “MIA MARTINI” (assegnato dalla Sala Stampa Roof dell’Ariston): Colapesce Dimartino, “Splash”

PREMIO DELLA SALA STAMPA “LUCIO DALLA” (assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web del Palafiori): Colapesce Dimartino, “Splash”

TARGA PREMIO “SERGIO BARDOTTI” PER IL MIGLIOR TESTO (assegnato dalla Commissione Musicale): Coma_Cose, “L’addio”

PREMIO “GIANCARLO BIGAZZI” PER LA MIGLIOR COMPOSIZIONE MUSICALE (assegnato dall’Orchestra del Festival): Marco Mengoni, “Due vite”

Domenica In, il bacio di Fedez e Rosa Chemical oscurato

Poco prima dell’ospitata di Gianluca Grignani, in studio è stato protagonista Rosa Chemical. Mara Venier, nel corso della diretta, ha reso noto di non aver alcuna intenzione di mostrare il filmato del bacio con Fedez. E così è stato. Durante il dibattito con Chemical non è nemmeno stata affrontata la polemica scaturita dal ‘kiss’. La conduttrice veneta ha preferito bypassare completamente la questione.