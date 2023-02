La conduttrice veneziana non ha voluto mandare in onda il bacio tra i due cantanti: i motivi dietro la decisione

Rosa Chemical è tornato nello studio di Domenica In, a una settimana di distanza dalla conclusione del Festival di Sanremo 2023. Il bacio che ha dato in bocca a Fedez sull’Ariston ha innescato una marea di polemiche e anche una mezza crisi sentimentale tra il rapper milanese e la moglie Chiara Ferragni (anche se molti pensano che la lite di coppia sia stata una sceneggiata). Chemical ha diviso letteralmente il pubblico: c’è chi lo ha apprezzato e chi invece lo ha trovato fuori luogo e solo incline alla ricerca di visibilità. Nelle scorse ore sull’artista i è pronunciato anche Renato Zero riservandogli parole tutt’altro che carine.

“Ti aspettavi che parlassero di te? Anche Renato Zero ha commentato”, ha esordito Mara Venier intervistando il musicista. “Non mi aspettavo questo successo. Io ho grande stima e affetto per Renato, mi è dispiaciuto leggere quelle cose”, la replica. Gli opinionisti in studio hanno infatti evidenziato che Zero non è stato per “nulla affettuoso” nei confronti del giovane artista. “Io volevo mediare…”, ha chiosato ‘Zia’ Mara. “Io resto affettuoso comunque”, ha aggiunto Chemical che ha poi sostenuto che il can can creato al Festival non l’ha messo in piedi per far parlare di sé, ma solo per mandare un messaggio con la sua musica. La versione fa un po’ acqua, ma tant’è.

Inevitabilmente in studio qualcuno ha poi citato il tanto discusso bacio con Fedez. A quel punto la padrona di casa di Domenica In è intervenuta in modo deciso e repentino, spiegando di non voler assolutamente mostrare il video del ‘kiss’ e di non voler parlare di quella polemica. “Alt, io non manderò nulla di tutto questo. Mi interessa Rosa e la persona”, ha sottolineato la conduttrice. E ancora: “Non manderò nulla di tutto questo, ma manderò i baci che ci sono stati nel corso degli anni a Sanremo”.

E infatti la ‘Zia’ non ha mostrato nemmeno un secondo del bacio tra Rosa e Chemical, lanciando invece un filmato dei baci ‘pazzi’ che hanno segnato la storia di Sanremo negli ultimi lustri. Non chiarissimi i motivi che hanno spinto la conduttrice e la sua squadra di autori ad oscurare completamente il gesto del marito di Chiara Ferragni e di Chemical. A Sanremo si è visto di molto peggio (nulla contro due persone dello stesso sesso che si baciano, ma i teatrini sono un’altra roba e spesso andrebbero evitati). E a Domenica In spesso si parla di polemiche scaturite dal Festival. Stavolta no.

Forse però dietro alla decisione ferrea della Venier c’è una spiegazione. Sul contestato bacio tra i due artisti c’è stato anche battage politico. Va anche ricordato che Fedez, prima ancora del gesto con Rosa, durante il Festival aveva sganciato bombe contro la maggioranza di governo, attaccandone diversi membri con un freestyle. Insomma, ‘Zia’ Mara è probabile che abbia compreso in fretta che il terreno della discussione avrebbe potuto farsi scivolosissimo, con il pericolo di cascare e farsi male. E dunque, per evitare di finire in una situazione spigolosa e poco gestibile, avrebbe preferito bypassare completamente la faccenda.

Rosa Chemical, cosa ha detto Renato Zero

Renato Zero, nelle scorse ore, a proposito di Rosa Chemical ha dichiarato: “Mi sono accorto che i miei sosia sono tantissimi, ma l’originale vince sempre. Vorrei che oggi i ragazzi potessero godere di una preparazione adeguata prima di essere mandati su un palco”.

L’artista, 72 anni, se l’è presa con chi tiene le fila nel mondo della musica: “Una volta c’erano tantissimi esperti nelle case discografiche, che ti davano i giusti consigli e ti aiutavano a trovare la tua strada artistica da percorrere, con i tempi giusti”.

“Oggi non è colpa di Rosa Chemical o di altri ragazzi ma di chi ritiene che la musica sia solo performance e manda in scena persone che non hanno ancora quella preparazione artistica. Di chi ritiene che la musica sia una velleità. La colpa è di chi pensa che fare il cantante sia un mestiere improvvisato e che non ci sia una responsabilità nell’andare in scena davanti al pubblico, teatrale o televisivo”, ha concluso Zero.