Grignani, grave lutto dopo Sanremo: “Uno dei risvegli più amari della mia vita, ora il fiato manca davvero”

Grave lutto per Gianluca Grignani, a pochi giorni dalla chiusura del Festival di Sanremo che lo ha visto tra i protagonisti in gara con il brano “Quando ti manca il fiato”. E proprio tale canzone si ricollega alla dolorosa perdita dell’artista perché quando veniva registrata la traccia, con il cantautore c’era il suo caro amico Alberto Radius (80 anni), definito addirittura dallo stesso Grignani il “suo mentore”. La notizia relativa alla morte del chitarrista è arrivata lungo la mattinata, come ha spiegato l’artista di ‘Destinazione Paradiso’ in un post diffuso su Instagram poco prima di mezzogiorno di giovedì 16 febbraio.

Il dolore di Gianluca Grignani per la morte dell'amico e collega Alberto Radius

“Non ho parole per descrivere uno dei risvegli più amari della mia vita”, ha esordito Grignani nel post pubblicato sui suoi profili social, a corredo di uno scatto in cui lo si vede assieme all’amico Alberto. Quindi ha aggiunto: “I ricordi riaffiorano nella mente, momenti di vita e di musica vissuti insieme. Solo qualche mese fa eri qui in studio a stringermi durante l’ascolto di “Quando ti manca il fiato”… ed ora è proprio uno di quei momenti in cui il fiato manca davvero”.

“Oggi ci ha lasciati il mio mentore, il mio amico, la mia fonte d’ispirazione… ciao Alberto! Tuo Gian”, ha concluso il musicista. Immediato il cordoglio social di tantissimi fan che hanno espresso sostegno nei confronti di Grignani e vicinanza alla famiglia di Radius. C’è anche chi ha invitato Gianluca a guardare il bicchiere mezzo pieno – laddove ci sia in questo caso -, vale a dire a pensare che Alberto, prima di andarsene, ha almeno potuto vedere la sua esibizione sanremese.

Chi era Alberto Radius

Alberto Radius è stato uno dei più grandi chitarristi italiani del rock progressivo. Collaborò con Lucio Battisti, avendo una sfolgorante carriera musicale iniziata negli anni 50. L’ultima apparizione pubblica risale al Festival Sanremo 2021, quando si esibì sul palco a fianco dei Coma_Cose.

La notizia del decesso è stata data pubblicamente dalla famiglia dell’artista che ha espresso con “profondo dolore e tristezza” per la scomparsa del caro che è si è arreso a una lunga malattia con la quale ha combattuto per anni. Sempre i familiari di Radius hanno fatto sapere che il chitarrista si è spento serenamente. Infine hanno lanciato un appello affinché venga rispettata la privacy in un momento di così intensa sofferenza.

Oltre a Grignani, tanti altri artisti, in queste ore stanno omaggiando Radius Tra questi Ricky Portera, chitarrista e fondatore con Gaetano Curreri degli Stadio.