Grey’s Antomy rinnovato per altre due stagioni: gli attori che rimangono

Grey’s Anatomy rinnovato per altre due stagioni: Ellen Pompeo tra gli shorunners

È ufficiale: Grey’s Anatomy è stato rinnovato per altre due stagioni. La serie tv statunitense, amatissima anche dal pubblico italiano, avrà una stagione 16 e una stagione 17. L’ABC, inoltre, ha fatto sapere che una delle protagoniste principali di Grey’s Anatomy, ovvero Ellen Pompeo (alias Meredith Grey), diventerà a tutti gli effetti una delle sceneggiatrici del medical drama ambientato a Seattle. Il suo personaggio è molto caro ai fan della serie, sopratutto tra i più affezionati. Quelli che hanno continuato a seguire lo show, e che stanno continuando a farlo nonostante l’addio di alcuni interpreti di spicco, si sono detti oggi contenti di queste ultime notizie.

Grey’s Anatomy rinnovato: gli attori confermati per la stagione 16

Un’altra importante novità, sempre relativa al rinnovo di Grey’s Anatomy, riguarda la promozione di alcuni nuovi personaggi ad attori regolari. Secondo quanto riportato da TVline.com, Chris Carmack (il famoso “Ortho God“), Jake Borelli (Levi nella serie) e Greg Germann (il dottor Thomas Koracick) entreranno a far parte del cast ufficiale della serie tv a partire dal prossimo anno (ovvero dalla stagione 16). Arrivati a Grey’s Anatomy come guest star, i tre sono riusciti a conquistare fin da subito il pubblico e, per questo motivo, i produttori hanno pensato bene di inserirli in pianta stabile nello show.

Grey’s Anatomy news: fiori d’arancio per gli attori del medical drama

Quest’anno due dei protagonisti di punta di Grey’s Antomy sono convolati a nozze. Stiamo parlando di Kelly McCreary (alias dottoressa Maggie Pierce) e Giacomo Giannotti (ovvero il Dottor DeLuca nella serie). Quest’ultimo ha origini italiane e, per questo motivo, ha deciso di celebrare le nozze a Roma, in una villa stupenda situata ai Castelli Romani. All’evento erano presenti anche alcuni volti noti del nostro paese, come Bebe Vio che, sui social, ha condiviso ogni momento della cerimonia.