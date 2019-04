Grey’s Anatomy: fiori d’arancio per l’attore Giacomo Gianniotti. L’interprete di Andrew DeLuca ha detto sì alla storica fidanzata, Nichole

L’attore di Grey’s Anatomy, Giacomo Gianniotti, si è sposato. L’interprete di Andrew DeLuca ha detto sì e per sempre alla storica fidanzata Nichole. Ad annunciare il matrimonio lo stesso attore, attraverso una foto postata sul proprio profilo Instagram. Location stupenda scelta dalla coppia, si sono sposati a Villa Pocci, nello splendido parco regionale dei Castelli Romani, a pochi passi dalla città eterna. Giacomo, che è nato in Italia (A roma, per la precisione) e poi si è trasferito da piccolo in Canada con la famiglia, ha scelto la sua terra di origine per il giorno più bello e importante della sua vita. Nella foto, Gianniotti è felice e super emozionato mentre tiene per mano la moglie, Nichole. Intorno a loro, amici e parenti battono loro le mani con estrema gioia. Mentre la sposa ha indossato un meraviglioso abito in pizzo, l’attore ha invece sfoggiato un elegante Armani.

Giacomo Gianniotti matrimonio: le prime parole su Instagram

Le prime parole dopo le nozze le ha rilasciate Giacomo Gianniotti su Instagram. Nel lungo post social, l’attore descrive tutte le sue emozioni per un momento tanto speciale: “E viva gli sposi“, ha esordito, “Un enorme grazie alla nostra squadra che ci ha dato il matrimonio da sogno, stiamo ancora volando. A tutti gli amici e la famiglia che eravate lì con noi. Vi amiamo e non ci dimenticheremo mai di voi“. Un lungo ringraziamento alla famiglia e agli amici quello dell’attore nato in Italia e cresciuto in Canada.

Grey’s Anatomy: matrimonio per Andrew DeLuca

Mentre Andrew DeLuca sta iniziando una inaspettata storia d’amore con Meredith Grey a Grey’s Anatomy, il suo interprete ha dichiarato amore eterno alla sua fidanzata ed ora diventata sua moglie. L’annuncio delle loro nozze era stato dato addirittura nel 2017, ed ora quasi dopo due anni, i due innamorati hanno realizzato il loro sogno d’amore.