Patrick Dempsey torna a parla di Grey’s Anatomy: le parole su Derek

Patrick Dempsey torna in tv con Harry Quebert e non sente la mancanza di Derek Shepherd di Grey’s Anatomy

Patrick Dempsey in un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni torna a parlare del ruolo in Grey’s Anatomy che l’ha reso famoso in tutto il mondo. Stiamo parlando di uno dei medici più amati della televisione, Derek Shepherd. Ha fatto sognare milioni e milioni di spettatori, che non potevano non apprezzare il suo fascino. La sua storia d’amore con Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo, ha appassionato tutto il mondo. Ma ad un certo punto, Patrick ha lasciato la nota serie tv, per continuare a fare nuove esperienze nel mondo dello spettacolo. Dempsey, lasciando il ruolo di Derek, ha deluso non pochi spettatori, che si aspettavno il lieto fine con la sua Meredith. Eppure oggi Patrick ammette di non sentire la mancanza del medico, da cui però ha imparato davvero tantissime cose. “No, anche se Derek Shepherd mi ha dato molta popolarità”, afferma senza problemi il noto attore. Ci tiene a rivelare di aver imparato molto studiando medicina nella serie: “E aver studiato medicina negli anni di Grey’s Anatomy è utile oggi se devo fare dei piccoli controlli in ospedale. Guardo i medici con altri occhi, da collega”.

Patrick Dempsey, il nuovo ruolo in La verità sul caso Harry Quebert e la famiglia

Ora Patrick lo vediamo nel ruolo di Harry Quebert nella mini serie La verità sul caso Harry Quebert, in onda ogni mercoledì su Sky Atlantic. Sono in tutto dieci gli episodi in cui potremo vedere Dempsey interpretare un professore di letteratura accusato dell’omicidio di una ragazza scomparsa tanti anni prima, con cui aveva avuto una relazione. Una serie in cui sicuramente non mancheranno i colpi di scena. Ma al centro della vita di Patrick c’è soprattutto la famiglia: “Ho tre figli e con mia moglie metto tutto l’impegno possibile. Poi bisogna mantenere gli interessi individuali”. Da ben 20 anni è sposato con Jillian e il loro segreto di coppia è proprio quello di continuare a mantenere i propri interessi individuali.

Patrick Dempsey e l’amore per l’Italia: di recente è stato a Firenze

Non possiamo di certo dire che Patrick non ami l’Italia. Lui stesso ammette di provare un forte interesse per il nostro Paese. In particolare, recentemente è stato a Firenze per affari, in quanto ha acquistato un’azienda di moda, la Ka/Noa. Ma è un po’ tutta l’Italia a essere per lui “familiare”. L’attore rivela: “È così facile amare voi e il vostro stile di vita”.