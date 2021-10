Greta Scarano sposa di Sydney Sibilia: scovate le pubblicazioni di nozze

Greta Scarano e Sydney Sibilia si sposano, nonostante solo cinque mesi fa l’attrice affermava di non pensare minimamente al matrimonio. Evidentemente le esternazioni della 35enne altro non erano che un depistaggio per allontanare i curiosoni dai suoi progetti d’amore. Il magazine “Dipiù”, però, ha voluto ficcare il naso negli affari di cuore dell’interprete romana e del regista salernitano, scovando le pubblicazioni di nozze uscite al Comune di Roma. A riferire la notizia ci ha pensato anche Dagospia che ha pubblicato la documentazione, prova inconfutabile che il matrimonio ‘s’ha da fare’.

Dunque è in arrivo il fatidico ‘sì’. La relazione tra Sibilia e Greta dura da quattro anni. La coppia è sbocciata sul set di Smetto quando voglio, Masterclass. Un amore talmente forte che ha messo in crisi le idee ‘anti-nozze’ della Scarano. Altro collante del rapporto sentimentale non può essere che la passione per il cinema.

Greta Scarano e Sydney Sibilia, un amore oltre il set

Greta infatti, in una recente intervista, ha spiegato che, nonostante non lavori da tempo sul set assieme al compagno, è come se lo facesse, visto che entrambi, quando tornano dai rispettivi impegni cinematografici, tra le mura domestiche si raccontano tutto e si confrontano serenamente dal punto di vista professionale. Insomma, la settima arte è sempre nei loro pensieri.

Le carriere di Greta Scarano e Sydney Sibilia

Greta Scarano, diventata popolare grazie alla fiction Un posto al sole e alle serie tv Romanzo Criminale-La serie e Suburra, da sempre è assai riservata sulla sua vita privata. Medesima inclinazione condivisa con il compagno Sibilia, anzi con il futuro marito. Sydney deve la sua fortuna sul fronte registico alla ‘saga’ di Smetto quando voglio. Le riprese delle vicende del gruppo di amici pazzi portano infatti tutte la sua firma. Nel 2014 è uscito il primo capitolo, Smetto Quando voglio, nel 2017 Smetto quando voglio – Masterclass e sempre nel 2017 Smetto quando voglio – Ad honorem. Sibilia ha poi firmato nel 2020 la regia del brillante film intitolato L’incredibile storia dell’Isola delle Rose.