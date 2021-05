Greta Scarano: la storia con il compagno Sydney Sibilia e la scelta sui figli

Greta Scarano è felicemente fidanzata con Sydney Sibilia. I due si sono conosciuti grazie al lavoro: l’attrice è stata protagonista di ben due film del regista, Smetto quando voglio e Smetto quando voglio-Ad honorem. Tra un ciak e l’altro è scoppiata la passione e oggi Greta e Sydney formano una coppia solida e affiatata, con una convivenza che procede a meraviglia.

Greta Scarano, diventata famosa grazie a Un posto al sole, Romanzo Criminale-La serie e Suburra, non ama parlare molto della sua vita privata ma per il settimanale F ha fatto un’eccezione. L’interprete ha ammesso che difficilmente riesce a raccontare il suo privato, considerato che con il suo lavoro è già perennemente sotto i riflettori. La Scarano ha confidato che il primo incontro con Sydney c’è stato nel 2016 ma l’amore è sbocciato molto tempo dopo.

“Ora, anche se non lavoriamo fisicamente sullo stesso set, di fatto, lavoriamo sempre insieme, perché tutte le cose che faccio io o che fa lui ce le raccontiamo a casa. Ci confrontiamo tanto, stiamo bene, ci divertiamo, ci facciamo un sacco di risate”

Secondo il volto di tante fiction e film di successo due sono gli ingredienti fondamentali di una coppia: ridere insieme e dialogare molto. Ad oggi Greta Scarano non è sposata e non ha figli. Nonostante il passare del tempo l’attrice non ha fretta di indossare l’abito bianco o di rimanere incinta. Queste le parole a riguardo:

“A me un figlio piacerebbe adottarlo perché sulla Terra siamo tantissimi e questa è una cosa che mi toglie il sonno la notte, ha conseguenze enormi, come ha dimostrato l’esplodere del Coronavirus, dovuto anche a squilibri dell’ecosistema. Un figlio vorrei anche averlo, forse, ma non ho quell’ossessione. Non ho mai avuto il sogno della famiglia del mulino bianco, del matrimonio”

Nel passato amoroso di Greta c’è stato un altro attore e regista: Michele Alhaique. La Scarano e Michele si sono amati per più di cinque anni e hanno anche convissuto a Roma, nel quartiere Ostiense.

Poi la storia si è interrotta e Greta ha iniziato una nuova relazione con Sydney Sibilia. In una vecchia intervista la 35enne ha precisato di aver amato nella sua vita solo attori e personaggi legati al mondo dello spettacolo.

A detta di Greta Scarano sarebbe complicata una relazione con una persona estranea a certi ritmi e situazioni. Ritmi che si sono intensificati notevolmente nell’ultimo periodo: Greta è una delle giovani attrici più cercate del momento.

Dopo aver recitato accanto ad Alessandro Preziosi in Non mentire è entrata nel cast della serie internazionale Il nome della rosa. Subito dopo è arrivata la proposta di partecipare all’ultima puntata de Il Commissario Montalbano e il ruolo di Ilary Blasi nella serie Speravo de morì prima che racconta la vita privata e calcistica di Francesco Totti.

Greta non ha di certo dimenticato il cinema: nel 2019 è uscito The app mentre nel 2020 ha lavorato a Supereroi. In passato ha lavorato a Un posto al sole, RIS-Delitti imperfetti, Don Matteo, Distetto di polizia, Romanzo Criminale-La serie. La grande popolarità è arrivata solo nel 2015, quando ha recitato nel film Suburra.