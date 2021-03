Greta Scarano e il fidanzato Sydney Sibilia: “Il nostro segreto d’amore”

Da due anni Greta Scarano vive una relazione felice con Sydney Sibilia. I due si sono conosciuti grazie alla recitazione: l’attrice è stata protagonista di ben due film del regista, Smetto quando voglio e Smetto quando voglio-Ad honorem. Tra un ciak e l’altro è scoppiata la passione e oggi Greta e Sydney formano una coppia solida e affiatata.

In un’intervista al settimanale F Greta Scarano – vista nell’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano e in Speravo de morì prima, la serie tv su Francesco Totti – l’interprete ha spiegato qual è il segreto per far durare una coppia:

“Il dialogo, ma io credo anche nello scontro: gli attriti e le piccole crisi aiutano a evolvere in maniera sana”

Dunque parlare tanto e a volte anche scontrarsi hanno aiutato Greta Scarano a cementare ancora di più il suo rapporto con Sydney Sibilia. Al momento, però, nessun progetto importante per i due, né matrimonio né figli. Nel passato amoroso di Greta c’è stato un altro attore e regista: Michele Alhaique.

La Scarano e Michele si sono amati per più di cinque anni e hanno anche convissuto a Roma, nel quartiere Ostiense. Poi la storia si è interrotta e Greta ha iniziato una nuova relazione con Sydney Sibilia. In una vecchia intervista a Grazia la 35enne ha ammesso di aver amato nella sua vita solo attori e personaggi legati al mondo dello spettacolo.

A detta di Greta Scarano sarebbe complicata una relazione con una persona estranea a certi ritmi e situazioni. Ritmi che si sono intensificati notevolmente nell’ultimo periodo: Greta è una delle giovani attrici più cercate del momento. Dopo aver recitato accanto ad Alessandro Preziosi in Non mentire è entrata nel cast della serie internazionale Il nome della rosa.

Subito dopo è arrivata la proposta di partecipare all’ultima puntata de Il Commissario Montalbano e il ruolo di Ilary Blasi nella serie Speravo de morì prima che racconta la vita privata e calcistica di Francesco Totti. Greta non ha di certo dimenticato il cinema: nel 2019 è uscito The app mentre nel 2020 ha lavorato a Supereroi.

In passato Greta Scarano ha lavorato a Un posto al sole, RIS-Delitti imperfetti, Don Matteo, Distetto di polizia. La grande popolarità è arrivata solo nel 2015, quando ha recitato nel film Suburra.