Greta Scarano e Alessandro Preziosi: il rapporto dopo la fiction Non mentire

Prima volta insieme sul set per Greta Scarano e Alessandro Preziosi. I due attori sono protagonisti di Non mentire, la nuova fiction di Canale 5 remake del telefilm Liar. Greta si è trovata molto bene con il collega napoletano e ha sottolineato il talento di Preziosi in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv. “Alessandro è un collega straordinario, un attore bravissimo. Quando ho rivisto la serie, persino io mi chiedevo se mentisse o meno. È stato davvero credibile”, ha dichiarato l’interprete 32enne. La Scarano – che è stata lanciata dal film Suburra – tiene molto a Non mentire, tanto da sottolineare: “Ne vado fiera. Tutta la squadra di lavoro ha dato il massimo, così da regalare al pubblico un prodotto televisivo di intrattenimento alto e di elevata qualità. Lo spettatore verrà continuamente sorpreso e disorientato, tanto che continuamente si chiederà chi dice la verità e chi, invece, mente. Il nostro è un crime psicologico ad altissima tensione”.

Greta Scarano parla del personaggio di Laura in Non mentire

“Su ogni personaggio che sono chiamata a interpretare faccio un lavoro chirurgico di immersione. Certo, questo è stato un ruolo particolarmente complesso, ma il regista Gianluca Tavarelli mi ha offerto tutti gli strumenti per poter svolgere al meglio il mio lavoro. Sono entrata in questa donna cercando, come faccio sempre, di non giudicarla”, ha puntualizzato Greta Scarano.

Non mentire è l’adattamento italiano di Liar

Come già anticipato, Non mentire è l’adattamento italiano di una serie britannica di grande successo, ovvero Liar-L’amore bugiardo. “Non l’ho vista per non rimanerne influenzata. Per curiosità sono andata a rivedermi solo una scena dopo averla girata”, ha chiarito Greta Scarano.