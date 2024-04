Greta Rossetti, vittima di bodyshaming. La sua risposta zen

Greta Rossetti ha risposto ad alcune domande che le sono state poste dai followers e tra questi c’è chi ha insinuato che non è più in forma come prima.

L’influencer spesso, anche in Casa, ha confermato di essere un po’ ossessionata dal peso. Infatti quando è entrata come concorrente era magrissima. Successivamente nel reality ha ripreso qualche chilo e sono arrivate le critiche sui social. La domanda più gettonata è stata: “Perché non sei tornata in forma come prima di entrare al GF?“.

Greta ha spiegato di ricevere tante domande del genere e che concorda con i followers sul fatto che ha preso alcuni chili. Al tempo stesso ha rivelato che prima a queste domande ci sarebbe rimasta molto male e “sarebbe finita in depressione“. Oggi riesce a reagire con più leggerezza e a non dargli troppo peso.

Infatti la Rossetti ha spiegato di essere molto felice, grazie soprattutto all’amore che le sta dimostrando Sergio D’Ottavi e a questa nuova vita insieme. Dunque il peso sta passando in secondo piano. Greta è concentrata a viversi questi bei momenti della sua vita.

La domanda, però, è stata molto criticata sui social. Fare un’imputazione del genere significa cadere nel bodyshaming, soprattutto perché la Rossetti non è diventata obesa e da uno schermo non si può giudicare se è tornata in forma oppure no. Se una persona è ossessionata dal peso, fare questo tipo di domande peggiora ancora di più la situazione e si rischia di ferire chi è dall’altra parte.

La storia d’amore con Sergio e la riconciliazione con mamma Marcella

Nessuno lo avrebbe mai detto che la Rossetti e D’Ottavi fuori dalla Casa sarebbero durati più di tre giorni. Invece Sergio ormai sembra aver abbandonato i suoi affari e la sua famiglia per stare a Milano il più possibile con Greta. Non solo, ha cambiato totalmente look: dal modo di vestire al taglio dei capelli.

Nonostante molti fan siano sorpresi di questo stravolgimento, la neo coppia si mostra sempre più innamorata e sembra coltivare già progetti importanti. Quello che poi sembrava un ostacolo importante: la mamma di lei, è stato superato. Marcella ha iniziato ad apprezzare ed amare Sergio, tanto da realizzare una festa in loro onore. Anche Josh, che si è riappacificato con Monia La Ferrera, ora ha imparato ad apprezzare il cognato.

Greta finalmente è tornata felice, dopo la tempesta è tornato il sereno. Certamente la distanza non aiuta la coppia, ma già si parla di convivenza.