Greta Rossetti, nuovo triangolo: prima Perla, ora Francesca Sorrentino

A quanto pare a Greta Rossetti piace stare al centro dei triangoli: che si tratti di amore o amicizia, poco importa. L’ex tentatrice di Temptation Island non solo è diventata amica di Perla Vatiero, con la quale ha un ex in comune, ma ora sembra molto legata anche a Francesca Sorrentino. Le due sono volate a Ibiza per un weekend all’insegna del divertimento e del relax. Ma è vera amicizia o c’è dell’altro?

Greta Rossetti, la nuova amicizia con Francesca Sorrentino

Non ci sono molti dettagli sulla presunta amicizia tra Greta Rossetti e Francesca Sorrentino, ma senza dubbio il loro legame sta incuriosendo fan e i follower che seguono le due ragazze sui social.

Entrambe hanno partecipato a Temptation Island ma in due edizioni diverse e in ruoli differenti: Greta è stata una tentatrice e Francesca una dei concorrenti.

Come si sono conosciute non c’è dato saperlo, è probabile che abbiano qualche amico in comune che le abbia fatte incontrare. Oggi, si godono la bellezza di Ibiza, vivendo un weekend di relax e spensieratezza.

Il triangolo Greta Rossetti, Perla Vatiero e Francesca Sorrentino

Nelle ultime settimane Greta Rossetti è tornata al centro dell’attenzione dopo essersi mostrata insieme a Perla Vatiero, anche lei ex di Mirko. Le due si sono conosciute durante l’esperienza a Temptation Island dove la tentatrice era stata l’artefice della separazione tra l’esperta di moda e il giovane ragazzo rietino.

Poi hanno partecipato entrambe alla stessa edizione del Grande Fratello, dove piano piano si sono avvicinate. Ora, a distanza di tempo, Mirko sembra soltanto un ricordo per le due che sembrano siano diventate molto amiche tanto da organizzare una vacanza insieme.

Quel che non convince i follower sono le tempistiche. Sono molti a credere che Greta Rossetti si sia avvicinata sia a Perla sia a Francesca Sorrentino solo per creare hype. E lo stesso varrebbe per le altre due. Che sia un escamotage per tornare a far parlare di loro, visto che da mesi erano finite nel dimenticatoio?

Mirko ha una nuova fidanzata

Mentre ci si interroga se tra Greta e Perla sia vera amicizia, Mirko Brunetti ha trovato un nuovo amore. La fidanzata si chiama Silvia Ghio. Dunque, anche l’ex gieffino sembra essersi lasciato alle spalle il mondo dei reality e le vecchie storie che lo hanno reso noto al pubblico italiano. Ha voltato pagina, oggi sta studiando recitazione ed ha tanti progetti da realizzare, circondato da nuovi amici, la sua famiglia e persone conosciute lungo il suo percorso.