Greta e Perla inseparabili: cosa c’è dietro? (ipotesi)

Due anni fa si sono conosciute nel contesto di Temptation Island, contendendosi Mirko, che all’epoca decise di lasciare la sua fidanzata storica Perla per la tentatrice Greta. A distanza di tempo si sono ritrovate nella casa del Grande Fratello, coinvolte per le dinamiche simili. Durante il reality, però, Mirko è tornato con Perla e Greta si è fidanzata con Sergio. E oggi? Le due ragazze sembrano essere diventate molto amiche, tanto da scatenare i fan, che ipotizzano possa esserci qualcosa in più tra loro.

Greta e Perla, è vera amicizia?

Qualche mese fa Perla e Mirko si sono lasciati, poco dopo anche tra Greta e Sergio è finita. Dopo le due separazioni, le ragazze hanno iniziato a frequentarsi ed ora sembrano inseparabili. Non perdono occasione per trascorrere del tempo insieme, tra serate e weekend speciali. Proprio poche ore fa hanno postato alcune foto in cui appaiono molto vicine, tanto da far insospettire i fan. Sono molti a credere che tra le due non ci sia solo amicizia.

Le ipotesi

Cosa c’è tra Perla e Greta? Il web si divide. Da un lato c’è chi è convinto che le due si stiano frequentando per conoscersi meglio, con l’idea di intraprendere una vera e propria relazione. Qualcun altro, invece, ritiene che la loro sia soltanto una strategia per creare hype e tornare al centro dell’attenzione, dopo un lungo periodo di silenzio.

Mirko e Sergio spariti

Mentre Greta e Perla sembrano essere diventate migliori amiche, Mirko e Sergio sono spariti dalla scena. L’ex concorrente di Temptation Island ha intrapreso un percorso nel mondo della recitazione, voltando completamente pagina. Molto probabilmente si sta frequentando con un’altra ragazza ma per il momento sembra volere mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. Di Sergio nessuna traccia. L’ex gieffino non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla fine della storia con Rossetti ma sono in molti a sperare di rivederlo presto in tv, per qualche nuovo programma.

Cosa fanno oggi Greta e Perla

Dopo l’esperienza in televisione, Greta e Perla sono tornate alla loro routine, anche se le abitudini sono cambiate. L’ex fidanzata di Mirko ha ripreso in mano la sua attività nel mondo della moda e allo stesso tempo è diventata un’influencer. Rossetti, invece, si è affermata come personaggio social e non perde occasione di partecipare a eventi, lasciando il segno con la sua bellezza. E che fine ha fatto la madre di Greta? Durante il percorso al Grande Fratello aveva fatto molto parlare di lei. Che stia per tornare a dire la sua su questa particolare amicizia? Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà.