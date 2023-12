Greta Rossetti, il fratello si scaglia contro Mirko e poi cancella tutto

Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, sabato 23 dicembre, la gieffina Greta Rossetti è stata protagonista dell’ennesimo confronto con Mirko Brunetti. L’imprenditore è infatti entrato nuovamente nella Casa per parlare con la sua ex fidanzata e spiegarle per filo e per segno tutti i motivi che l’hanno portato a decidere di chiudere la loro relazione.

Subito dopo la gieffina ha ricevuto una sorpresa: sua mamma, Marcella Bonifacio, ha fatto il suo ingresso nella Casa per un colloquio con lei. Una conversazione che si è poi trasformata in un acceso confronto: la Bonifacio è infatti apparsa parecchio agguerrita nei confronti di Mirko, a causa dei recenti atteggiamenti di quest’ultimo nei confronti della figlia. Dichiarazioni e attacchi che Greta non ha preso benissimo, dal momento che ultimamente ha chiesto più volte alla sua famiglia di evitare di intromettersi nella faccenda e di non parlare più di Mirko.

Una richiesta che, a quanto pare e almeno in un primo momento, non è stata accolta da nessuno dei suoi famigliari.

Il fratello Josh attacca Mirko

Ebbene si, ieri sera, il fratello di Greta Rossetti non è riuscito a tenere fede alla richiesta della sorella. Josh Rossetti ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram un video nel quale dichiarava di essere finalmente pronto per parlare di Mirko e della sua relazione con Greta, avendo anche in serbo alcuni dettagli da rivelare e dei quali nessuno era ancora a conoscenza.

“In tv c’è chi si sente forte. Le persone in televisione si possono anche sentire forti, ma… Quasi, quasi, mo tiro fuori un po’ di cose che so. Così almeno qualcuno inizia a tacere”.

Peccato che però, poco dopo, resosi forse conto del torto fatto alla sorella soprattutto dopo la sua esplicita richiesta, Josh ha cancellato tutto e ha pubblicato altre due stories spiegando il motivo della sua decisione: “Il video che ho fatto è stato un piccolo sfogo ma ho deciso di rimuoverlo poiché il volere di mia sorella è ben altro, detto questo: Pace e amore e buon percorso vita mia”, ha scritto su una di esse. L’altra story è invece una foto scattata insieme alla sorella, con la scritta “Ti amo, farò come hai detto”.

Le precedenti dichiarazioni di Josh su Mirko

Già qualche giorno fa, a Turchesando, il fratello di Greta era stato interpellato per parlare proprio degli sviluppi della storia tra Greta e Mirko.

“Io su Mirko mi sono già espresso, lui sa”, aveva dichiarato in proposito Josh Rossetti. Il fratello di Greta aveva poi precisato di essere molto protettivo nei confronti della sorella e che spesso cerca di trattenersi per evitare di provocarle dei guai: “Io per lei guai. Ma mica posso andare a dargli un pugno. Ho un carattere sanguigno, anche per questo spesso cerco di mantenermi fuori.”

Quindi, Josh ha anche parlato dei vari interventi della mamma, Marcella Bonifacio, sulla questione, commentando a sua volta le critiche ricevute dal pubblico del reality show che, nel corso delle ultime settimane, ha chiesto a gran voce di evitare intromissioni della donna nel programma in modo da lasciar fare a Greta il suo percorso senza influenze esterne. “Penso che altri genitori con altri figli sotto il mirino avrebbero fatto uguale, bisognerebbe mettersi nei panni degli altri. Penso sia giusto che una madre difenda sua figlia. A volte basterebbe immedesimarsi”, ha dichiarato.

Infine, Josh ha anche approfittato per rispondere alle provocazioni di Mirko nei confronti della sorella. L’ex gieffino ha infatti consigliato all’ex compagna di vivere la sua esperienza nel reality mostrandosi per quello che è realmente, senza farsi influenzare da nessuno. Il riferimento alla mamma di Greta è lampante, così Josh ha voluto rispondergli per le rime: “Lui è stato a casa tanto, abbiamo passato tempo insieme. Lui sa benissimo che non è un pensiero di mia mamma, lei è sempre stata così. Faceva la modella, le sfilate, guardava le veline in tv. Greta ha sempre fatto quello che voleva.”