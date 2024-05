Greta Rossetti, fan preoccupati: problema di salute, dovrà operarsi

Greta Rossetti ha rivelato nelle ultime ore con delle storie pubblicate su Instagram di dover affrontare un’operazione chirurgica. L’ex gieffina soffre infatti di endometriosi e dovrà rimuovere una ciste che le sta causando dei problemi di salute. Nei video condivisi si è mostrata parecchio preoccupata e ha chiesto il sostegno dei suoi follower. Ha poi pubblicato un’ulteriore foto in cui la si vede in una sala d’attesa in uno studio medico.

Ultimamente i fan di Greta Rossetti hanno notato in lei qualcosa che non andava. La ragazza si è difatti mostrata sui social meno solare e sorridente rispetto al solito. Questo ha portato ad una serie di ipotesi, tra cui anche quella di una possibile rottura con Sergio D’Ottavi, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello. Sebbene i due stiano attraversando un periodo non proprio facile, Greta ha voluto fare chiarezza in merito a cosa le stia dando dei pensieri negli ultimi giorni. L’ex gieffina ha quindi rivelato di avere un problema di salute e che dovrà operarsi a breve.

Nello specifico l’influencer ha dichiarato di soffrire di endometriosi e di dover rimuovere una ciste che si è particolarmente ingrossata e le sta causando diversi problemi. Rossetti ha voluto condividere con i follower il suo stato d’animo, mostrandosi parecchio provata e preoccupata in vista dell’intervento chirurgico che l’aspetta. Ha difatti ricercato il sostegno dei suoi fan, invitandoli ad inviarle messaggi di solidarietà. Sono stati in tanti quelli ad averle già scritto e Greta si è subito detta rincuorata.

Rossetti ha poi aggiunto di aver prenotato delle analisi per monitorare la situazione. Questa mattina, difatti, ha pubblicato un’ulteriore storia in cui la si vede all’interno di uno studio medico, seduta nella sala d’attesa, probabilmente proprio ad aspettare il suo turno per fare il prelievo del sangue. In accompagnamento alla foto condivisa ha aggiunto una didascalia che recita “Vi aggiorno”, seguita da un cuoricino. Non resta quindi che attendere ulteriori notizie circa il suo stato di salute.

Qualcuno ha tuttavia malignato, pensando che Greta abbia deciso di condividere il suo problema di salute proprio adesso per cercare di distogliere l’attenzione dalle polemiche in cui era finita solo poche ore prima. L’ex gieffina aveva difatti pubblicato delle storie con delle dichiarazioni che avevano fatto discutere il web. In particolare si era scagliata contro i giovani che si sentono fighi commettendo atti violenti ed andando contro la legge. Le sue affermazioni hanno ricevuto diverse critiche, colpa di suo fratello Josh.

Sergio D’Ottavi torna sui social

Intanto Sergio D’Ottavi è tornato sui social dopo un periodo d’assenza. Sebbene si sia sempre dichiarato come una persona non troppo avvezza ai social network, il suo silenzio aveva preoccupato i fan. Ieri sera ha quindi condiviso una storia per aggiornare i suoi follower su come sta proseguendo la sua vita. In particolare ha scritto di non sentire il bisogno di postare contenuti futili su Instagram. Qualcuno ha letto in queste parole una possibile frecciatina nei confronti proprio di Greta Rossetti!

Qui di seguito la storia postata da Sergio: