Greta, la confessione dopo il Grande Fratello: “Cosa m’è mancato”

Greta Rossetti ha da poco concluso la sua esperienza nella casa del Grande Fratello, iniziata a dicembre e terminata il 25 marzo durante la puntata finale del reality show di Canale 5. La gieffina, una volta abbandonata la casa, ha confidato ai suoi followers con una storia pubblicata su Instagram come si sente dopo essere tornata alla vita di tutti i giorni. In particolare ha spiegato agli utenti cosa le è mancato maggiormente durante il periodo trascorso all’interno del programma.

L’influencer ha descritto su Instagram attraverso delle stories come ora sta trascorrendo le sue giornate. Nello specifico Greta ha pubblicato una storia su Instagram nel giorno di Pasquetta dove fa sapere ai suoi fan cosa sta facendo dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello. La protagonista del reality più seguito della televisione italiana si è mostrata in un video dove augurava una buona Pasquetta ai suoi followers e successivamente gli raccontava come stava impiegando ora il suo tempo e di cosa aveva sentivo maggiormente la mancanza.

Questo quanto detto da Rossetti nella storia pubblicata sul social:

Ciao ragazzi, buona Pasquetta! Come state? Io mi sto prendendo qualche giorno per riprendermi. Non avete idea di quanto io dorma, tipo 20 ore su 24… Mi sento ancora un po’ stordita. Comunque adesso, sto andando a fare una passeggiata al parco perché non avete idea di quanto mi sia mancato camminare un po’ in mezzo alla natura.

L’ex gieffina ha poi pubblicato una seconda storia. Nello specifico ha condiviso una foto del suo pranzo, composto da un hamburger con patatine fritte.

In aggiunta la didascalia:

Quanto mi sei mancato.

Greta, costantemente ripresa dalle telecamere del Grande Fratello, ha regalato agli appassionati del reality show una partecipazione di grande interesse per il pubblico. Infatti è stata molto seguita soprattutto per la sua convivenza con l’ex Mirko Brunetti, il rapporto di amicizia nato con Perla Vatiero, i continui confronti con la mamma Marcella Bonifacio e per il suo incontro con Sergio D’Ottavi, con il quale ha intrapreso una relazione. Di questo ha parlato anche nella sua intervista a Verissimo con Silvia Toffanin.

In merito alla storia con Sergio ha dichiarato: