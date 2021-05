Greoraci: Briatore, il fidanzato Coletti e il Gf Vip, i conti non tornano

Elisabetta Gregoraci ritorna prepotentemente al centro del gossip. E pure delle critiche: eh sì, perché per chi non ha la memoria corta i conti non tornano. Non ci si stupisce quindi che la showgirl calabrese in questi giorni, dopo che è uscita allo scoperto con il pilota Stefano Coletti, abbia fatto incetta di malignità e commenti al vetriolo sui social.

Ma che cosa è che tanto ha fatto mugugnare? Beh, in primis che la conduttrice, al Grande Fratello Vip, ha sostenuto a più non posso di essere single. Già all’epoca in cui prese parte al reality si sussurrò che in realtà si frequentava con Coletti. Lei smentì, però giunsero degli aerei tanto romantici quanto criptici.

L’1 ottobre, ad esempio, Elisabetta vedeva librarsi in volo una dedica tutto zucchero e miele trasportata da un aereo con scritto “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Coincidenza vuole che quella stessa frase è quella di Mr. Rain, che è tatuata sull’avambraccio di Coletti. Oibò!

La faccenda fa nascere un altro quesito: sempre nel corso del GF Vip si è parlato a più non posso di presunte clausole pre e post matrimoniali tra la Gregoraci e Briatore, che Elisabetta forse non potesse frequentarsi alla luce del sole con dei partner (a un certo punto pure lei pare abbia avallato tale eventualità) e tutta una serie di altri chiacchiericci. Chiacchiericci rifilati pure a Pretelli, con una valanga di “non posso”, “fuori c’è una situazione che non puoi capire” etc etc… E poi i messaggi cifrati e mimati sempre sulla mano dell’ex velino. Per non parlare del gesto dei battiti sul cuore che Elisabetta ha sostenuto che fossero rivolti non ad un fidanzato ma a dei suoi familiari stretti.

Naturalmente non c’è la prova di nulla: c’è semplicemente la versione della Gregoraci, che dice di essere entrata da single nella Casa più spiata di Italia, e i dubbi della cronaca rosa e del pubblico, a cui i conti proprio non tornano. Alla fine, per lo meno, pare che un punto a tutto questo can can lo si sia finalmente messo: oggi la 40enne calabrese non è più sola soletta ed è felice con Coletti. Auguri!