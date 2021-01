Gregoraci vs. Salemi, c’è stata la querela? Parla l’avvocato: “Avvertimenti”

Elisabetta Gregoraci e la querela a Giulia Salemi: c’è stata o non c’è stata? Lunedì sera Elisabetta è rientrata nella Casa per un confronto con Pierpaolo Pretelli e la stessa Giulia attraverso il Cucurio. Il faccia a faccia con la Salemi in realtà è sembrato inaspettato, ma Alfonso Signorini ha fatto modo e maniera di averle una di fronte all’altra. E nel parlare di una cosa e l’altra, la Gregoraci non ha nascosto di non aver gradito alcune parole espresse da Giulia sul suo conto. Tra una battuta e l’altra, Elisabetta ha anche fatto il nome di Marcello, che è il nome del suo avvocato ed è lo stesso della Salemi, dicendo che aveva tutto in mano lui.

Giulia si è subito preoccupata e ha pensato di essere stata diffidata, ma c’è stata o no questa diffida o querela? Fanpage ha raggiunto l’avvocato delle due per fare chiarezza. Il signor Marcello ha quindi chiarito che non c’è stata alcuna querela e che sostanzialmente non è successo nulla di grave. A quanto pare, Elisabetta non ha davvero gradito alcune esternazioni di Giulia e ha consegnato al loro avvocato i video incriminati. L’avvocato ha specificato di conoscere la Gregoraci da 15 anni e che è stato prima il suo legale, ma lo è da tanti anni anche di Giulia. Alla Gregoraci ha dato fastidio il fatto che Giulia abbia parlato troppo spesso di lei e a suo giudizio l’ha trovata a volte offensiva.

Ma non ci sono state vere e proprie azioni legali: “Le ha semplicemente detto di avere dato tutto a me, parlo dei video ‘incriminati’. È ovvio che, essendo l’avvocato di entrambe, non posso andare oltre che dei semplici avvertimenti”. L’avvocato Marcello ha continuato spiegando che Elisabetta ha voluto far capire a Giulia che quando uscirà lui le spiegherà quali sono state le frasi che non ha apprezzato, ma niente di più. Al momento quindi non c’è alcuna querela di Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi, né una diffida. Naturalmente qualora la Gregoraci decidesse di procedere lui non potrebbe rappresentarle:

“È ovvio che qualora vi fossero offese da parte di Giulia che vanno al di là di semplici opinioni ed Elisabetta decidesse di procedere per vie legali, non potrei essere io a rappresentarle. Ma questo sicuramente non accadrà. Tutto qua”.

Infine, l’avvocato ha spiegato che probabilmente Giulia ha pensato di essere stata diffidata perché Elisabetta ha fatto il suo nome. Essendo Marcello un avvocato, la Salemi è subito corsa col pensiero a una eventuale diffida. Secondo lui inoltre oggi Giulia starebbe evitando di parlare della Gregoraci solo perché lei lo ha espressamente chiesto, e non per altri motivi.