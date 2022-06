Gregoraci su Fratel Cosimo: “Mi tira le orecchie per la rottura con Briatore”

Elisabetta Gregoraci, che a breve tornerà protagonista sul piccolo schermo con Battiti Live (da anni conduce la rassegna musicale estiva trasmessa da Italia Uno), si è confidata al magazine Gente, parlando di un tema molto intimo: il rapporto che ha con la fede. La sua famiglia, di origini calabresi, in particolare di Soverato, è molto credente. La showgirl ha spiegato che la fede è una delle costanti della sua vita e una sfera in cui ha sempre trovato sostegno e aiuto, soprattutto nei momenti più difficili. In casa Gregoraci la preghiera è quotidiana. ‘Eli’, tutte le sere, prima di coricarsi, assieme al figlio 12enne Nathan Falco (frutto d’amore nato dal matrimonio con Flavio Briatore), ringrazia il Signore per tutto ciò che ha avuto dalla vita.

In particolare con Nathan recita tre preghiere, una in inglese e due in italiano. Un pensiero è sempre rivolto alla mamma della conduttrice, venuta a mancare 11 anni fa, sconfitta da un tumore che ha combattuto per 14 anni. Quando la donna era malata, Elisabetta si recava spesso con il genitore alla Madonna dello Scoglio, a Placanica. Ed è qui che ha conosciuto Fratel Cosimo, “una persona speciale, semplice, profonda e da sempre vicino a tutti noi”.

Fu proprio Fratel Cosimo che, a un certo punto, le disse che per la sua adorata madre non c’era più niente da fare. In quel frangente l’ecclesiastico le consigliò anche di continuare a coltivare la fede e di non smettere di credere nella Vergine e in Gesù. Sempre alla Madonna dello Scoglio, Elisabetta si era recata anche anni prima, pregando affinché potesse realizzare uno dei suoi desideri più grandi: diventare mamma. “Poco dopo rimasi incinta”, ha raccontato a Gente.

Spazio poi ad un curioso aneddoto su Fratel Cosimo e Flavio Briatore. Tutt’ora l’uomo di fede, quando la vede, la ‘striglia’ per via della separazione avvenuta con l’imprenditore piemontese. “Ultimamente, quando mi vede, mi tira metaforicamente le orecchie perché mi sono separata”, ha spiegato la Gregoraci, puntualizzando però che con Cosimo continua ad avere un legame profondo e di stima.

Per quel che invece riguarda Briatore, nonostante il matrimonio sia naufragato, c’è un ottimo rapporto. I due ex si vedono quotidianamente per crescere assieme Nathan Falco.