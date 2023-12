Gregoraci, “stesso chirurgo di Ilary Blasi”: la sua replica lascia basiti

Elisabetta Gregoraci è andata in Kenya per festeggiare il Natale con Flavio Briatore e Nathan Falco, il figlio. In un post su Instagram la conduttrice ha avuto un pensiero per i meno fortunati. Ma molti non hanno apprezzato il gesto. Non solo, hanno commentato negativamente il suo viso, secondo molti, ritoccato.

Tanti i pareri negativi, tra questi un’utente l’ha paragonata a Ilary Blasi, scrivendo: “Stesso chirurgo plastico di Ilary Blasi…stesse labbra“. Ma Elisabetta ha risposto, creando stupore: “Io non mi sono mai ritoccata mi spiace deluderti, il chirurgo sarà per te“.

Un commento che lascia esterrefatti, dato che in molti sostengono, ormai da anni, che l’ex di Briatore sia ricorsa a chirurgia estetica. Anche Striscia la Notizia più volte l’ha inserita nella rubrica “Fatti e rifatti”.

Secondo gli esperti la conduttrice sarebbe ricorsa alla rinoplastica. Pare che si sia rifatta anche il seno e poi qualche punturina alle labbra. Il fatto che il suo aspetto sia cambiato e forse anche migliorato, rispetto al passato, è visibile a tutti. Ma la Gregoraci nega di essere ricorsa alla chirurgia estetica.

Il nuovo amore della Gregoraci

Oggi la conduttrice ha una relazione con Giulio Fratini. Sulla storia d’amore rimane piuttosto riservata, ma i paparazzi più volte li hanno beccati insieme. Lui è un imprenditore di 30 anni e ormai la coppia è da più di un anno che si frequenta.

Il Natale, però, non lo hanno passato insieme. Infatti, come da consuetudine, Elisabetta ha fatto un viaggio con Briatore e Nathan, questa volta la destinazione è stata il Kenya.

Il rapporto con Briatore

Elisabetta ha sempre raccontato del rapporto molto bello che ha con il padre di suo figlio. Lui abita poco distante da casa loro a Montecarlo e non mancano cene e pranzi tutti tre insieme, come se non si fossero mai separati.

In una recente intervista a Verissimo, la Gregoraci aveva raccontato che spesso si scontra con Flavio per vedute divergenti sulla crescita di Nathan. Il padre è più permissivo, a differenza sua. Nonostante ciò, rimangono una famiglia unita, tanto da fare viaggi per tutto il mondo per far vivere esperienze particolari al figlio.