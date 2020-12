Gregoraci “single”: la battuta su Uomini e Donne di Maria De Filippi

Elisabetta Gregoraci, è tempo di riflessioni: dopo essere stata per parecchie settimane nella centrifuga mediatica del Grande Fratello Vip 5, è tornata dal suo amato figlio Nathan Falco per trascorrere le feste natalizie in famiglia. Non solo: si è presa il tempo per ragionare sull’esperienza televisiva da poco conclusa, tirando le somme. Intervistata da Chi Magazine, ha parlato a ruota libera di vari aspetti che l’hanno interessata di recente, del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, della sua situazione sentimentale attuale, dei motivi che l’hanno spinta ad accettare la partecipazione al programma di Canale 5 e dell’incontro avuto con l’ex marito Briatore una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia.

Innanzitutto Elisabetta ha puntualizzato che ha scelto di fare il GF Vip non perché le mancasse da lavorare in tv, ma perché ha preso la decisione di mettersi in gioco dal punto di vista umano, avendo l’obbiettivo di mostrare chi è la ‘vera’ Gregoraci. Alla fine si dichiara più che soddisfatta del percorso fatto; è convinta di aver mostrato un lato inedito al pubblico, cioè quello battagliero di donna autonoma e forte caratterialmente.

Inoltre ha confidato una volta di più di essere al momento single, affermando tra il serio e il faceto che dopo il Grande Fratello sarà ancora più difficoltoso per lei trovare una dolce metà visto che ormai i maschietti hanno visto la sua tempra. “Sarà ancora più difficile trovare un uomo, dovrò andare a Uomini e Donne”, ha dichiarato, ironizzando sul programma di Maria De Filippi.

Battute a parte su UeD, è tornata a parlare anche di Pretelli, con il quale dentro la Casa ha avuto un rapporto che a un certo punto sembrava poter persino sfociare in qualcosa di più che una semplice amicizia. Poi tutto si è raffreddato, in particolare si è creata una distanza con la sua uscita dal gioco. Distanza non solo geografica ma anche affettiva. Una situazione che ha provocato anche un battibecco durante la diretta del reality. Sul tema così si è pronunciata:

“Mi è dispiaciuto il confronto che abbiamo avuto in trasmissione. […] Io non ho mai voluto che soffrisse per me e non lo vorrei tuttora. Sta facendo un bellissimo percorso e gli auguro di continuare così e di arrivare fino alla fine. Il bacio in acqua con Pierpaolo? Ho dovuto fare cose che facevano parte del gioco. Altrimenti non avrei fatto il Gf Vip”.

Elisabetta ha anche parlato delle frizioni avute con l‘opinionista Antonella Elia, che l’ha addirittura dipinta durante una puntata come una “gatta in calore”. Sulla vicenda la Gregoraci ha le idee chiare, specificando che il suo disappunto nei confronti della torinese non è dipeso dalla critica in sé quanto piuttosto dalle parole usate. Avrebbe preferito un confronto meno ‘ruvido’, architettato su un differente tono verbale.