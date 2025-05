Gregoraci si svela: “Briatore dormiva, ho usato il suo dito per controllarlo”

Elisabetta Gregoraci si svela in una nuova intervista per Il Corriere della Sera, dove parla del suo rapporto con l’ex Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco. Non solo, la conduttrice 45enne racconta i suoi momenti difficili, sia nella sua carriera che nella sua vita privata. Innanzitutto, la Gregoraci ci tiene a precisare che a volte la sua bellezza l’ha ostacolata nell’ambito lavorativo, in quanto si ritrova a dover sempre dimostrare qualcosa per far vedere che c’è anche altro.

Nonostante tutto Elisabetta, che è stata di recente ospite di Giulia Salemi spiazzando tutti i fan del Grande Fratello, dichiara di non potersi lamentare, sebbene sia anche stata scartata per alcuni progetti lavorativi negli anni. La conduttrice di Audiscion può sempre contare sulla sua famiglia, che le è sempre vicina. Non solo, trova conforto anche nel cibo, tanto che tiene sempre una scorta, nel suo camerino, di frutta, cracker e merendine al cioccolato.

Ed ecco che la Gregoraci torna a parlare del suo rapporto con Flavio Briatore. Oggi i due genitori di Nathan Falco sono in ottimi rapporti, ma hanno dovuto lavorare duramente per arrivare a questo risultato. Impegnandosi insieme hanno trovato un equilibrio, dove al primo posto c’è sempre il loro figlio. Non può non considerare che Briatore è un elemento importante della sua famiglia, tanto che quando lui è stato operato, ha trascorso dieci giorni al suo fianco in ospedale “senza mollarlo un attimo”.

Lo stesso ha fatto l’imprenditore quando lei è stata male. C’è chi vorrebbe rivederli di nuovo insieme, ma come una coppia. La Gregoraci frena questi sogni dei fan:

“Stiamo bene così, siamo affiatati e ci punzecchiamo di continuo, dovremmo fare un format tv tipo Casa Vianello”

In passato, si è spesso parlato del loro rapporto, citando la differenza d’età e anche i soldi. Di questo ne è consapevole Elisabetta, la quale fa notare che se non fosse stata innamorata davvero di Briatore non sarebbe rimasta al suo fianco per ben 13 anni. E, ovviamente, non sarebbe vicino a lui ancora oggi. Ma non sono mancati i momenti di tensione tra loro, in particolare quando la Gregoraci viveva situazioni di gelosia. In questo caso ricorda:

“Flavio dormiva, ho preso il suo dito e l’ho usato per sbloccare i messaggi»… senza trovare nulla”

Nonostante tutto, nella sua vita, Elisabetta crede di essere stata fortunata in amore, al di là di una relazione che può finire. Di recente, ha visto naufragare la sua love story, durante due anni, con Giulio Fratini. Ora i due sono in buoni rapporti. C’è stato il dolore, soprattutto per un fatto che è accaduto, ma del quale preferisce non parlare. Ciò che non perdonerebbe mai è il tradimento: “Sono calabrese. Se lo fai, devi farlo bene, essere proprio bravo, sennò sono cavoli”.

Infine, in questa intervista, la Gregoraci ammette di aver sofferto nel vedere il figlio recarsi in Svizzera per studiare. La conduttrice confessa di aver accusato il distacco. Per questo, oggi Elisabetta pensa bene a scrivere a Nathan Falco delle lettere, in modo che gli restino dei ricordi del loro bellissimo rapporto.

“Detesto i figli di papà, lui è molto educato. In Kenya abbiamo casa, l’ho portato a fare un giro degli orfanotrofi, dove i bambini hanno un giocattolo in quindici, ci tengo a fargli capire che è un privilegiato”

Così la conduttrice cerca ogni giorni di mantenere il figlio con i piedi per terra e con dei sani valori.