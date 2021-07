Gregoraci sbarca a Cannes e viene premiata: l’abito è magnifico (foto)

Elisabetta Gregoraci sbarca a Cannes per celebrare il World Influencers and Bloggers Awards, un premio che le è stato consegnato dall’associazione omonima che segue le star del web. L’ex moglie di Briatore si è presentata in un magnifico abito lungo e scintillante, presenziando all’evento che è stato organizzato all’Hotel Martinez. L’iniziativa fa parte dei tanti eventi ‘collaterali’ al Festival del Cinema di Cannes, kermesse relativa alla settima arte tra le più importanti al mondo.

“Grazie per questo bellissimo premio World Influencers and Bloggers Awards. Sono molto onorata di aver rappresentato l’Italia e felice di condividerlo con voi. Vi voglio bene, Eli”. Così la conduttrice calabrese sul suo profilo Instagram. La Gregoraci sta vivendo un periodo d’oro, decollato dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5, reality di cui è stata protagonista assoluta e che le ha permesso di aumentare la sua popolarità in rete. Su Instagram, attualmente, conta su 1,85 milioni di seguaci. Inoltre può vantare molte pagine a lei dedicate da parte di migliaia di fan. Una vera e propria star della rete.

Non solo web naturalmente per Eli. Da poco ha concluso il suo impegno televisivo con Battiti Live, durato dal 25 giugno al 3 luglio (sarà trasmesso da Italia Uno in differita a partire dal 13 luglio). Per la prossima stagione dovrebbero esserci altre sorprese per quel che riguarda la sua presenza sul piccolo schermo. In una recente intervista rilasciata al magazine TvMia ha confidato che ci sono dei progetti che si augura che si possano realizzare a breve. “E ci sono anche tante proposte da parte della Rai”, ha chiosato, lasciando presagire che presto potrebbe tornare sulla tv di stato.

Elisabetta Gregoraci tra tv, famiglia e web

La showgirl si divide tra tv, web e famiglia: influencer di successo, ma anche mamma premurosa e presentissima (ha avuto un figlio, Nathan Falco, nato dal matrimonio con il manager Flavio Briatore), oltreché personaggio televisivo. Lo scorso anno, come sopra accennato, ha scelto di mettersi in gioco, partecipando al Grande Fratello Vip.

Fortemente voluta nel cast da Alfonso Signorini, è stata protagonista assoluta nella Casa più spiata d’Italia. Poi l’abbandono: quando lo show ha deciso di allungare l’esperienza degli inquilini oltre il Natale, ha preferito uscire per trascorrere le feste con il figlio.