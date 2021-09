“Gregoraci, Oppini è il tuo lecca…lo”: la reazione di Francesco

Elisabetta Gregoraci è tornata a far parlare di sé non più per il suo presunto (ed improbabile) ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore, ma per un un fatto che è avvenuto nelle scorse ore sui social. Sempre molto attiva sui social Ely la scorsa sera ha dato come d’abitudine la buona domenica ai suoi followers.

I più attenti hanno notato che tra i tanti che hanno risposto al saluto mattutino della conduttrice di Battiti Live c’era anche un volto noto della tv, ovvero Francesco Oppini. Lui è il figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini, che i telespettatori di Canale 5 hanno imparato a conoscere durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip 5.

Ed è proprio nello stesso reality che la mamma di Nathan Falco Briatore ha trascorso diversi mesi. Durante i quali la bella showgirl calabra ha stretto una sincera amicizia proprio con il conduttore sportivo. Un’amicizia la loro che si è molto rinsaldata all’interno della casa di Cinecittà.

In tanti infatti ricorderanno quanto Elisabetta fu vicina a Francesco nel momento in cui quest’ultimo ha vissuto un momento di sconforto. Dovuto anche all’eccessiva durata del reality, infatti la quinta edizione del GF Vip è stata la più lunga in assoluto nella storia del programma.

Proprio nelle scorse ore Oppini ha replicato ad un leone della tastiera che lo insultava proprio in considerazione di questo legame con la showgirl. L’utente in questione ha scritto: “Ecco il leccac**o” indirizzando il commento proprio a Oppini.

Il figlio di Alba Parietti ha quindi replicato: “Ti piacerebbe?“. L’hater è stato zittito anche dalle numerose persone che hanno preso immediatamente le difese di Francesco, attestandogli il massimo sostegno. A chi ha detto agli haters se non si stancano mai di questi continui attacchi, Oppini ha replicato.

“Non hanno un ca**o da fare se non triturare le p***e, senza ottenere risultati” ha scritto l’ex gieffino, mettendo quindi fine al battibecco mediatico, che ha generato una vera e propria bufera sui social. Ma se con Elisabetta Gregoraci l’amicizia è rimasta ben salda, come stanno le cose tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi?

I due, dopo un periodo di grande vicinanza e frequentazione, si sono inspiegabilmente allontanati. Ma anche su questo punto non è ancora dato sapere al momento il motivo reale del loro allontanamento.