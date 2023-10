Gregoraci, morta nonna presentata a Verissimo: reazione e dolore

Si è spenta a 102 anni Elisabetta, l’adorata nonna di Elisabetta Gregoraci. Lo ha annunciato la stessa showgirl in uno struggente post Instagram scritto lungo il pomeriggio di venerdì 27 ottobre. La conduttrice era legatissima alla donna. La aveva presentato anche a Verissimo. Solo due settimane fa, nel salotto orchestrato da Silvia Toffanin, aveva parlato ampiamente dello speciale e profondo rapporto che la univa alla congiunta.

“Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai – ha scritto la Gregoraci sui social a corredo di alcune foto in cui si vede la nonna -, ho sperato e pregato tanto. Purtroppo oggi la mia adorata Nonna Elisabetta ci ha lasciato. Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore. Mi mancheranno le nostre chiacchierate e i suoi preziosi consigli, i suoi abbracci, il suo sorriso e l’amore che ha sempre dato a tutte le persone che le stavano vicine”.

“Sono felice – ha aggiunto – di aver potuto aver la possibilità di festeggiare i tuoi 102 anni un traguardo importantissimo che ha riunito tutti ed è stato bellissimo. Ti sedevo accanto ed è stata una serata unica. Non smettevi di mangiare tutti i prodotti tipici calabresi e sei voluta rimanere a festeggiare con i tuoi figli, nipoti e pronipoti fino alla fine della serata!”

“Sei stata una forza della natura nonnina mia! Eri la prima a guardarmi sempre in tv a darmi il tuo supporto e affetto! Ciao mia adorata nonna Elisabetta, ti amerò per sempre e ti porterò sempre nel cuore”, ha concluso la showgirl. Il post è stato subito commentato da centinaia di persone che hanno cercato di infondere sostegno alla Gregoraci. Tra i primi a esprimere condoglianze tra i vip, Mara Venier e Paola Caruso. L’anziana ha festeggiato i 102 anni lo scorso 25 agosto.

Elisabetta Gregoraci e il vuoto lasciato dalla morte della madre

Se ne va un altro pezzo di cuore della Gregoraci dopo quello spezzatosi nel 2011, quando scomparve sua madre Melina. La donna venne stroncata da un tumore al seno. La conduttrice calabrese ha parlato diverse volte di quel lutto, spiegando che dentro di lei si è creato un vuoto difficile da colmare.

Gli affetti di Elisabetta

Il grande amore della showgirl, come lei stessa ha precisato più volte, è suo figlio Nathan Falco, nato il 18 marzo 2010 dal matrimonio con Flavio Briatore. La relazione con l’imprenditore piemontese è poi finita su un binario morto. I due ex sono oggi in ottimi rapporti. Spesso trascorrono assieme le vacanze e vivono a Monte Carlo, a soli 500 metri di distanza, così da essere tutti e due presentissimi nella vita del ragazzo.

Sul versante sentimentale, Elisabetta da mesi è legata all’imprenditore Giulio Fratini, non nuovo alla cronaca rosa del Bel Paese (in passato ha avuto delle love story con Raffaella Fico e Roberta Morise). I due, per il momento, hanno optato per un profilo basso. Mai hanno sbandierato la relazione, seppur la Gregoraci, a differenza di altre volte, ha ammesso che sì, il suo cuore batte ora per l’uomo d’affari.