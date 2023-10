Gregoraci in confidenza: “Io e Briatore insieme tutte le sere”

Elisabetta Gregoraci, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato dell’attuale rapporto con Flavio Briatore.

“Io e Briatore siamo sempre stati bene, non abbiamo mai staccato il cordone. A parte oggi che mi ha fatto arrabbiare, con Flavio abbiamo questo rapporto che dura e sono un’ex moglie inusuale“. Infatti la Gregoraci ha spiegato: “Io ho sempre odiato i dispetti, i litigi non ci sono mai stati“.

La cosa più importante per i due è la tranquillità del figlio: “La serenità di Nathan è quello che siamo riusciti a costruire dopo la separazione, perché è un bambino sereno, che non ha mai visto dinamiche particolari. Viviamo a 500m di distanza a Montecarlo, siamo sempre a cena insieme, con Nathan anche. Ad agosto se faccio le vacanza con Nathan poi arriva anche lui“.

Entrambi però hanno comunque una propria vita sentimentale privata: “Comunque siamo separati, riesco a vivere una vita privata, cerco di tenerla riservata per me, per Nathan e per lui ( si riferisce a Briatore) e devo cercare di tenere tanti equilibri messi insieme, non è sempre facile provo a fare del mio meglio, sono felice e sto bene”

Nathan e il rapporto con i genitori

Nathan ha raccontato di avere un bel rapporto con entrambi i genitori: “Ho un bel rapporto con tutti due, è molto bello“.

Elisabetta ha anche parlato della possibilità di mandare Nathan ad un collage svizzero per farlo studiare, decisione che stanno prendendo negli ultimi tempi: “Il papà vorrebbe mandarlo in un collage in Svizzera, è un’occasione molto importante ma amore di mamma farò più fatica a staccarmi, non lo vedrei dal lunedì al giovedì, ma adesso vediamo. Il papà è convinto, io un pelino meno“.

Elisabetta ha poi raccontato che spesso è lei quella più severa, rispetto a Briatore: “Il papà dice sempre sì. Io gli dico di dire di no e dopo una settimana cambia idea e alla fine mi dice: “Decidi tu”. Poi sembra che sono sempre io a dire di no“.