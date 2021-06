Gregoraci, ladro in casa: inseguimento, aggressione e reazione di Nathan

Brutta disavventura per Elisabetta Gregoraci che ha trovato un ladro in casa. La conduttrice ne parla proprio ora sul suo account Instagram, dove svela le dinamiche dell’accaduto. Con dei video, rivela di avere avuto una certa freddezza quando si è trovata costretta a inseguire l’uomo che si è intrufolato nella sua abitazione. L’ex concorrente del GF Vip 5 racconta di essere andata a prendere il figlio Nathan Falco a scuola. Al suo rientro si è ritrovata un ladro in casa. Pertanto, per lei, questa è stata indubbiamente una giornata difficile. L’ex moglie di Flavio Briatore ammette che si sono spaventati tutti, come si può immaginare.

“Non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro, a fare dei video”

Fortunatamente, il ladro è stato preso dalla polizia e trasportato in carcere, dove è giusto che sia. Il figlio Nathan ha avuto, invece, la prontezza di chiamare le forze dell’ordine, che in breve tempo sono giunte sul posto. Il primo incontro con il ladro l’ha avuto la tata, che ovviamente si è spaventata molto. Purtroppo, la donna è stata aggredita. La Gregoraci assicura che, nonostante ciò, la tata sta bene. Di fronte a questa aggressione, si sono comunque spaventati parecchio.

Elisabetta procede poi il racconto sul tentato furto in casa sua e ribadisce di aver inseguito il ladro, mettendolo all’angolo. La conduttrice ha dimostrato, dunque, di avere molto coraggio! Ora il malvivente si trova nelle mani della polizia. Nel frattempo, a casa della Gregoraci tutti sono un po’ scombussolati, visto quanto accaduto qualche ora fa.

Fortunatamente ora può raccontare questo brutto episodio con il sorriso, perché stanno tutti bene e ormai tutto è passato. Dopo di che, condivide una foto che la ritrae in ascensore insieme a Nathan Falco. Proprio al figlio dedica un messaggio dopo questa disavventura. Entrando nel dettaglio, lo chiama “il mio campione” e fa notare che ha protetto tutti in questa circostanza: “Ti amo NFB”.

Il bambino non si è, infatti, fatto prendere dal panico e ha subito chiamato la polizia, mentre sua madre tentava di fermare il ladro. Le forze dell’ordine, in pochi minuti, sono giunte sul posto e hanno messo in salvo tutti.

Intanto, secondo un’indiscrezione di Diva e Donna, Elisabetta Gregoraci dovrebbe conquistare più posto in casa Mediaset, visto il probabile ridimensionamento di Barbara d’Urso. Sembra che Canale 5 abbia intenzione di permettere alla conduttrice calabrese di avere più spazio sul piccolo schermo, dopo l’esperienza nella Casa di Cinecittà.

Tra qualche giorno, il 25 giugno, prenderà inizio Battiti Live 2021, che vedrà al timone la Gregoraci con Alan Palmieri. Proprio riguardo l’evento musicale, a breve la conduttrice darà belle notizie.